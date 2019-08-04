04 Ağustos 2019, Pazar

TFF 1. LİG

Akhisarspor'da Dany seferberliği

Akhisarspor'da Dany seferberliği
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 04.08.2019

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor yeni sezonda kadorosunda düşünmediği stoper Dany'le ilişkisini kesmek için seferberlik ilan etti.

Şu anda kadrosunda Lukac, Rotman, Bjarnason, Cocalic, Vrsajevic ve Gelaya'yı barındıran yeşil-siyahlılar 2020 senesine kadar sözleşmesi bulunan Kamerunlu Dany'i gönderip forvet için yabancı kontenjanı açmak için çabalıyor. Dany'le yapılan görüşmelerde henüz sonuç alamayan yeşil-siyahlıların, yeni haftada oyuncuyla bir kez daha masaya oturacağı öğrenildi. Geçen sezon yaşadığı sakatlıklardan dolayı sadece 6 resmi maçta görev alan Dany'e transfer teklifleri gelmediği de belirtildi. Teknik direktör yaptığı açıklamada, "Dany planlarımız arasında yok. Yabancı oyuncu hakkımızı defansta değil, forvette kullanacağız" diye konuştu.

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