03 Ağustos 2019, Cumartesi

TFF 1. LİG

Akhisarspor'un gözü Süper Kupa'da

Akhisarspor'un gözü Süper Kupa'da
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 03.08.2019

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'da gözler, 7 Ağustos Çarşamba günü Ankara'da 'la oynanacak maçına çevrildi.

Geçen yıl müzelerine götürdükleri 'yı bir kez daha kazanmak istediklerini belirten Akhisarspor Teknik Direktörü , "Son şampiyonuz ve unvanımızı korumak istiyoruz" dedi.

Rakibin gücünü bildiklerini dile getiren teknik patron Altıparmak, "Önemli olan bizim ne yapacağımız. Kupayı üst üste ikinci kez Akhisar'a getirmek istiyoruz. Elimizden geleni yapacağız. İyi futbol oynayarak kazanmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Son iki sezonda 1. Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Gazişehir Gaziantep'i Play-Off finalleri sonucunda 'e taşıyan Mehmet Altıparmak, " favori olabilir ancak finallerde ne olacağı belli olmaz. Tek maçta o günkü havayı yakalamak çok önemli. Biz daha iyi konsantre olacağız, daha çok koşup, daha çok çalışmalıyız. Topa sahip olduğumuz zaman kazanacağımızı biliyoruz. Finaller artık bizim işimiz. Önceki takımlarımda rakipler favoriydi ancak ikisinde de biz şampiyon olduk" yorumu yaptı.
Öte yandan Altıparmak, bir forvet alarak transferi bitireceklerini açıkladı.

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