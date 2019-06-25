25 Haziran 2019, Salı

TFF 1. LİG

Eskişehirspor'a puan silme cezası

Eskişehirspor'a puan silme cezası
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 25.06.2019

1. Lig ekiplerinden 'un başkan yardımcısı Mustafa Topkaya, eski futbolcularından 'nun, alacaklarıyla ilgili başvurusu üzerine tarafından siyah-kırmızılı kulübe 6 puan silme cezası verildiğini bildirdi.

Topkaya, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, eski oyuncularından Pinto ile ilgili nezdinde kesinleşmiş bir karar bulunduğunu söyledi.

"'da 5-6 maç oynayan ve takımdan daha sonra ayrılan futbolculardan Pinto, alacakları ile ilgili FIFA'ya başvurmuş. Ortada hukuki bir karar var. Eskişehirspor, yeni sezona eksi 6 puanla başlayacak." diyen Topkaya, yönetimi yeni devraldıklarını ve sorunların çözümü için uğraştıklarını dile getirdi.

Kulübe sahip çıkmak için çaba harcadıklarını vurgulayan Topkaya, "Yönetime geldiğimiz günden bu yana kimsenin ne aradığı ne sorduğu var. Localarını iptal eden insanlar var. Kent halkının Eskişehirspor'dan uzaklaşması bizi üzüyor. Yönetim olarak birlik ve beraberlik içinde bu yola devam edeceğiz. Yapılamayacak hiçbir vaadi vermiyoruz." diye konuştu.

Eskişehirspor'un bu kentin ortak çatısı olduğuna dikkati çeken Topkaya, ellerindeki kadroyu koruyacaklarını ve oyuncularının iyi işler yapacağına inandıklarını sözlerine ekledi.

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