28 Mayıs 2019, Salı

TFF 1. LİG

İrfan Can'a Genoa kancası

İrfan Can'a Genoa kancası
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 28.05.2019

Serie A ekiplerinden Genoa, 'un 20 yaşındaki kalecisi Eğribayat'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

1. Lig'de sezonu 37 puanla 12. sırada tamamlayan 'un genç file bekçisi Eğribayat'a 'dan talip var. Serie A'da zor günler geçirmesine rağmen ligde kalmayı başaran Genoa, yeni sezon kadro planlamasına da başladı. İtalyan ekibi, bu kapsamda uzun süredir takip ettiği İrfan Can için girişimlere başlamaya hazırlanıyor. Sportif Direktör Perinetti, gelecek vaat eden bir futbolcu olarak gördüğü İrfan için ilerleyen günlerden Adana ekibiyle bir görüşme gerçekleştirecek.

Aynı zamanda 'nda da forma giyen 20 yaşındaki oyuncu, bu sezon Adanaspor ile 19'u lig, 1'i de olmak üzere toplamda 20 maça çıktı ve kalesinde 26 gol gördü.
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