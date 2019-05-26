27 Mayıs 2019, Pazartesi

TFF 1. LİG

Spor Toto 1. Lig play-off'ta finalin adı belli oldu

Spor Toto 1. Lig play-off'ta finalin adı belli oldu
TFF 1. LİG
Güncelleme Tarihi: 27.05.2019 Giriş Tarihi: 27.05.2019

1. Lig play-off yarı final ilk maçında Gazişehir'e 2-0 mağlup olan , rakibini 90 dakikalık sürede 2-0'la geçerek maçı penaltılara taşıdı. Penaltı atışlarında rakibine üstünlük kuran Gazişehir , Spor Toto 1. Lig play-off'ta adını finale yazdırdı ve Hatayspor'un rakibi oldu.

1. Lig playoff yarı final maçı rövanşında ile GazişehirGaziantep karşı karşıya geldi.

İlk maçı 2-0 kaybeden Osmanlıspor, 18. dakikada Mehmet Yiğit'in golüyle öne geçti ve devreye 1-0'lık skorla girildi.

Dakikalar 65'i gösterdiğinde sahneye Sinan Kurt çıktı ve farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadelenin 90 dakikası Osmanlıspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İki uzatma devresinden de gol sesi çıkmadı ve penaltı atışlarına geçildi. Gazişehir , Osmanlıspor'a penaltı atışlarında 9-8'lik üstünlük sağladı ve Spor Toto 1. Lig playoff finaline yükselerek Hatayspor'un rakibi oldu.

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