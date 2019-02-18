18 Şubat 2019, Pazartesi

TFF 1. LİG

Altınordu tek attı

Altınordu tek attı
TFF 1. LİG
Güncelleme Tarihi: 18.02.2019 Giriş Tarihi: 17.02.2019

Altınordu, Gazişehir’i genç yeteneği Alican’ın golüyle mağlup etti. Bu galibiyetle 38 puana yükselen temsilcisi, play-off potasındaki rakibinin üstüne çıktı.

1. Lig'de 35 puana sahip Altınordu ile Gazişehir'in mücadelesinde kazanan ekibi oldu. Geçtiğimiz hafta aldığı mağlubiyetinin yaralarını sarmak isteyen Altınordu, rakibi karşısında 31'de Alican Özfesli'nin ceza yayı üzerinden vuruşuyla öne geçti: 1-0. Kalan sürede gol sesi çıkmayınca 3 puana uzanan Altınordu, 38 puana yükselerek rakibini geride bıraktı.
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