18 Şubat 2019, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Altınordu tek attı
Güncelleme Tarihi: 18.02.2019 Giriş Tarihi: 17.02.2019
Altınordu, Gazişehir’i genç yeteneği Alican’ın golüyle mağlup etti. Bu galibiyetle 38 puana yükselen İzmir temsilcisi, play-off potasındaki rakibinin üstüne çıktı.
Spor Toto 1. Lig'de 35 puana sahip Altınordu ile Gazişehir'in mücadelesinde kazanan İzmir ekibi oldu. Geçtiğimiz hafta aldığı Denizli mağlubiyetinin yaralarını sarmak isteyen Altınordu, rakibi karşısında 31'de Alican Özfesli'nin ceza yayı üzerinden vuruşuyla öne geçti: 1-0. Kalan sürede gol sesi çıkmayınca 3 puana uzanan Altınordu, 38 puana yükselerek rakibini geride bıraktı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TFF 1. LİG HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı