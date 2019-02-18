18 Şubat 2019, Pazartesi

TFF 1. LİG

Afyon simşek gibi!

Afyon simşek gibi!
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 17.02.2019

Yeni hocası ile çıktığı ilk maçta Dauda’nın golleriyle geriye düşen Afyet Afyonspor, Aykut ve Oltan (2) ile 3 puanı aldı.

1. Lig'de düşme potasında bulunan Afjet Afyonspor, 4 gün önce göreve gelen yeni teknik direktörü ile çıktığı lik maçta Giresunspor'u 3-2 yendi. 22 puanla tehlikeli bölgenin sınırında olan Giresunspor karşısında Dauda'nın golerine engel olamayarak iki kez geriye düşen Ege temsilcisi, Aykut ve Oltan'ın (2) karşılık vermesiyle galibiyete uzandı ve 21 puana yüksedi. Afyonspor, haftaya deplasmanına çıkacak.
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