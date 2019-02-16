16 Şubat 2019, Cumartesi
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Galibiyet hasretini Stancu bitirdi
Giriş Tarihi: 15.02.2019
Elazığspor’a konuk olan Gençlerbirliği, Rumen forveti Stancu’nun duble yaptığı maçtan 2-1’lik zaferle ayrılarak dört haftalık hasretine son verdi.
Spor Toto 1. Lig'de 22. haftanın açılış maçında Gençlerbirliği, Elazığspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan kırmızı- siyahlılar, 19'da Stancu ile öne geçti: 1-0. Ev sahibi ekip 22'de Emir'le eşitliği sağladı: 1-1. Devre eşitlikle geçilirken; 53'te duble yapan Stancu, 2-1'lik galibiyeti getiren isim oldu. Dört maçlık mağlubiyet serisine son veren Gençlerbirliği 44 puana yükselirken; Elazığ ise 17'de kaldı.
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