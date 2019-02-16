16 Şubat 2019, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Denizli tek yürek
Giriş Tarihi: 15.02.2019
Eskişehirspor’a konuk olacak yeşil-siyahlılarda Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, galibiyet için kenetlendiklerini ifade etti.
Pazartesi günü deplasmanda Eskişehispor'la karşılaşacak Denizlispor, galibiyet için tek yürek oldu. Zorlu bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirten Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, "Galibiyet için kenetlendik. Eskişehirspor'un saha ve seyirci avantajını farkındayız. Rakiplerimiz Gençlerbirliği ve Osmanlıspor'un puan kaybedeceğini düşünmüyorum. Şampiyonluğu gerçekten istiyorsak bu maçı kazanmalıyız" diye konuştu. Yeşil-siyahlılarda kart cezalısı Alperen ve Deniz dışında eksik bulunmuyor. Nijerya'dan dönen Kehinde ise görev verilmesi halinde sahadaki yerini alacak.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TFF 1. LİG HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!