16 Şubat 2019, Cumartesi

TFF 1. LİG

Denizli tek yürek

Denizli tek yürek
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 15.02.2019

’a konuk olacak yeşil-siyahlılarda , galibiyet için kenetlendiklerini ifade etti.

Pazartesi günü deplasmanda Eskişehispor'la karşılaşacak Denizlispor, galibiyet için tek yürek oldu. Zorlu bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirten , "Galibiyet için kenetlendik. 'un saha ve seyirci avantajını farkındayız. Rakiplerimiz Gençlerbirliği ve 'un puan kaybedeceğini düşünmüyorum. Şampiyonluğu gerçekten istiyorsak bu maçı kazanmalıyız" diye konuştu. Yeşil-siyahlılarda kart cezalısı Alperen ve Deniz dışında eksik bulunmuyor. 'dan dönen Kehinde ise görev verilmesi halinde sahadaki yerini alacak.
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