07 Şubat 2019, Perşembe

TFF 1. LİG

İlk ikide olacağız

İlk ikide olacağız
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 06.02.2019

Denizlispor’un hocası , “Henüz bir şey başarmadık. Lig sonunda ilk iki içinde olmak istiyoruz. Başaracağız” diye konuştu.

Denizlispor , ligde lider durumda olan kulübün gidişatının iyi olduğunu kaydetti. "Halen bir şey başarmadık. Lig sonunda ilk iki takım içinde olmak istiyoruz ve bunun mücadelesini veriyoruz" diyen İldiz, hafta sonu oynanacak Altınordu maçının zor geçeceğine dikkat çekti. Tecrübeli hoca, geçen hafta sonu babasını kaybeden Kehinde'nin oynayıp oynamayacağının belirsiz olduğunu aktardı. Kehinde dışında Ziya'nın kart cezası olduğunu, Himmet'in de sakatlığının devam ettiğini belirten İldiz, "Ofansif açıdan sıkışıklığımız var" dedi. Altınordu maçına taraftarı çağıran İldiz, "Taraftarlardan ricam bu hafta stadı doldurmaları. Her hafta dolduruyorlar ama öncelikle çok iyi destek vermeleri lazım" diye konuştu.
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