06 Şubat 2019, Çarşamba

TFF 1. LİG

Adana Demirspor Teknik Direktör Özat ile ilk antrenmana çıktı

Adana Demirspor Teknik Direktör Özat ile ilk antrenmana çıktı
TFF 1. LİG
Güncelleme Tarihi: 06.02.2019 Giriş Tarihi: 06.02.2019

1. Lig'de Demirspor, deplasmanda İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Ümit Özat, takımın başında ilk antrenmanına çıktı.

Basına kapalı yapılan antrenman 1 saat 10 dakika sürdü. Antrenman, saat 11.00'de salonda yapılan egzersiz hareketleriyle başladı. Koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Daha sonra İstanbulspor maçının taktik çalışmasıyla antrenman sona erdi.

Demirspor, yarın yapacağı antrenman ile İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TFF 1. LİG HABERLERİ
Eskişehirsporda sorunlar çözülüyor Eskişehirspor'da sorunlar çözülüyor
Ümit Özat Adana Demirsporda Ümit Özat Adana Demirspor'da
Takım olduk Takım olduk
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör