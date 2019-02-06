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Adana Demirspor Teknik Direktör Özat ile ilk antrenmana çıktı
Güncelleme Tarihi: 06.02.2019 Giriş Tarihi: 06.02.2019
Spor Toto 1. Lig'de Adana Demirspor, deplasmanda İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Ümit Özat, takımın başında ilk antrenmanına çıktı.
Basına kapalı yapılan antrenman 1 saat 10 dakika sürdü. Antrenman, saat 11.00'de salonda yapılan egzersiz hareketleriyle başladı. Koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Daha sonra İstanbulspor maçının taktik çalışmasıyla antrenman sona erdi.
Adana Demirspor, yarın yapacağı antrenman ile İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
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