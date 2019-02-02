02 Şubat 2019, Cumartesi

TFF 1. LİG

Ümraniyespor: 1 - Boluspor: 0

Ümraniyespor: 1 - Boluspor: 0
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 02.02.2019

1. Lig’in 20. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı ’u 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

14. dakikada sağ taraftan 'in içeri çevirdiği topa kale önünde Burak Bekaroğlu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

34. dakikada sol taraftan Sebahi'nin kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Akabueze'nin kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

72. dakikada sağ taraftan son çizgiye inen Leandrinho'nun ortasında altıpas noktasında Recep topu kontrol etti ve pasını Atabey'e aktardı. Bu oyuncu da düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

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