Altayda gözler Hüsamettinde

Altay'da gözler Hüsamettin'de
Spor Toto 1'inci Lig'de pazartesi günü 20'nci haftanın kapanış maçında evinde İstanbulspor'la karşılaşacak Altay'da gözler genç forvet Hüsamettin Yener'e çevrildi.
Siyah-beyazlılarda attığı 15 golle gol krallığı yarışında zirvede yer alan Portekizli santrfor Marco Paixao'nun sarı kart cezalısı olması nedeniyle ileri uçta Hüsamettin'in görev alması bekleniyor. İzmir ekibinin başında ilk sınavına çıkmaya hazırlanan teknik direktör Sait Karafırtınalar'ın son 2 maçta forma şansı bulamayan genç golcüye, "Hazır ol" mesajı verdiği öğrenildi. Sezonun ilk yarısında 10 müsabakada şans bulan 23 yaşındaki santrfor Hüsamettin, daha çok kanatlarda değerlendirildi. Altyapıdan yetişen futbolcu bu sezon henüz gol atma başarısı gösteremedi.
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