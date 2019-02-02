02 Şubat 2019, Cumartesi

TFF 1. LİG

Ahmet Taşyürek: "Kazandığımız için mutluyuz"

Ahmet Taşyürek: Kazandığımız için mutluyuz
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 02.02.2019

, karşısında kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

1. Lig'in 20. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı 'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Yorucu bir maç süreci geçirdiklerini ifade eden Taşyürek, "Akıllı oynamalıydık. Gol yemeden oyunu götürüp bulabildiğimiz pozisyonlardan gol çıkarmamız gerekti. Çünkü Boluspor lige çok iyi başlamış, bir kırılma yaşamış, hoca değişikliğinin ardından 8 hafta sonra galibiyet almıştı" şeklinde konuştu.

"Kazandığımız için mutluyuz"

Kazandıkları için mutlu olduklarını vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, "Rakibimizin kadrosu yetenekli oyunculardan kurulu. Bu maç üç puandan daha değerli. Baktığınız zaman Hatayspor-Denizlispor, Eskişehirspor-Gençlerbirliği maçları var. Herkes birbiriyle oynuyor. Burada kazanacağımız puanın anlamını biliyorduk. Çok iyi bir oyun olmasa da kazandığımız için mutluyuz" ifadelerini kullandı.

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