Adana Demirspor - Gazişehir Gaziantep FK maç sonucu: 3-2

Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor, güçlü rakibi Gazişehir FK'yı 3-2 mağlup ederek önemli bir 3 puanın sahibi oldu.

Spor Toto 1'inci Lig'de Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Gazişehir Gaziantep FK'yi 3-2 mağlup etti.

Maçtan dakikalar:

3'üncü dakikada Adana Demirspor'un atağında sağ kanattan ilerleyen Vedat'ın pasında topla buluşan Süleyman, ceza sahası içinde kıvrak bir hareketle rakibinden sıyrılarak çektiği şutta topu filelere yolladı: 1-0

10'uncu dakikada Gazişehir Gaziantep atağında Igor sağdan hızla ilerleyerek ceza sahasına orta yaptı. Kafaya yükselen Chabbı müsait pozisyonda topu ıskaladı.

20'nci dakikada Gazişehir Gaziantep atağında orta sahada topla buluşan Chabbi bekletmeden pasını Del Valle'ye verdi. Del Valle'nin sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1

38'inci dakikada Adana Demirspor konra atağında soldan çizgiye inen Süleyman içeriye hızlı bir pas attı. Ceza sahası içinde topla buluşan Pote rahat pozisyonda topu ağlarla gönderdi: 2-1

59'uncu dakikada Adana Dermirspor kontra atağında Traore topu orta sahanın gerisinden alarak iki rakibini üstü üste geçerek takım arkadaşıyla verkaç yaptı. Ceza sahası dışından sert bir vuruş yapan Traore'nin şutunu kaleci Günay son anda çıkardı.

60'ıncı dakikada Adana Demirspor atağında Süleyman'ın soldan kullandığı kornerde ceza sahası içinde iyi yükselen Pote kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 3-1

65'inci dakikada Gazişehir Gaziantep atağında ceza sahası içindeki Chabbı'ye müdahalede bulunan Hakan'ın hareketini hakem penaltı olarak değerlendirdi. Penaltıyı kullanan Gökhan düzgün bir vuruşla golünü attı: 3-2

79'uncu dakikada Adana Demirspor atağında Vedat topu alarak hızla rakip ceza sahasına yaklaştı. Vedat'ın ceza sahası yayına yakın bölgeden yaptığı sert vuruşta top az farkla auta çıktı.

88'inci dakikada Kosecki hızla rakip savunmanın üzerine giderek Berk'e ara pası verdi. Berk ceza alanına girer girmez şutunu attı ama top kalenin üstünden auta çıktı.

Karşılaşma Adana Demirspor'un 3-2'lik galibiyetiyle sona erdi.