28 Ocak 2019, Pazartesi

TFF 1. LİG

Sow, Gazişehir Gaziantep'te

Sow Gazişehir Gaziantepte
TFF 1. LİG
Güncelleme Tarihi: 28.01.2019 Giriş Tarihi: 28.01.2019

1. Lig ekiplerinden , ’u ettiği resmi hesabından açıkladı.

, geçtiğimiz günlerde sağlık kontrolünden geçirdiği transferini bitirdiğini açıkladı. Kulübün resmi hesabından Sow'a özel hazırlanan bir video ile transferi duyuran temsilcisi, Sengalli oyuncunun sözleşme detayları ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Bir dönem 'de de top koşturan Sow, geçtiğimiz sene Al Ahlli Dubai takımından 'a kiralık olarak gelmişti.

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