Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendiren kırımızı-siyahlı ekip bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Senegal asıllı Fransız yıldız Moussa Sow ve Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da forma giyen Erhan Çelenk'e imzayı attırdı. Kulüp tesislerinde yapılan imza törenine Kulüp Başkanı Adil Sani Konukoğlu ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.



'TAKIMDA İSTEDİĞİ KADAR KALIR'

İmza töreninde konuşan Başkan Konukoğlu, Moussa Sow ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladıklarını fakat oyuncunun kulüpte istediği kadar kalabileceğini ifade ederek şunları söyledi:



"Yaklaşık 1,5 aydır yürütülen ve zaman zaman hedef şaşırtmalar yapmak zorunda kaldığımız çalışmalar sonucunda çok şükür bugün Moussa Sow ile beraberiz. Moussa Sow'un karakterinden ve futbolculuğundan en ufak bir tereddütümüz dahi yok. Kendisini aramızda görmekten dolayı çok mutluyuz, Allah'ın izniyle bu yıl takım, taraftar ve şehir el ele vererek şampiyonluk sevincini birlikte yaşamak istiyoruz. Sow ile yapmış olduğumuz sözleşme geçici bir sözleşme değil, aynı zamanda gönül bağının başlangıcı. Moussa Sow'un futbolculuk sürecinden sonra da kendisi kalmak istediği sürece aramızda görmekten mutluluk duyarız. Böyle bir tecrübenin şehrimizin futboluna, gençlerimize iyi bir örnek olacağından dolayı şüphemiz yoktur. Bu transferde de kulübümüze Sanko Holding sponsor oldu. Kendisine bir kez daha hoş geldin diyor, başarılar diliyorum."

'İNANDIĞM BİR PROJE İÇİN BURADAYIM'

Sow ise inandığı bir proje için Gazişehir Gaziantep'e transfer olduğunu belirterek, "Öncelikle böyle bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. Transfer sürecim biraz uzun sürdü ancak gelmemi sağlayan başkanımıza ve yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Türkiye'yi ve buradaki taraftarları çok seviyorum. Gaziantep şehrine gelmek benim için büyük hayaller anlamına geliyor. Kariyerimde yeni bir sayfa açıyorum ve buradaki herkesin hedefinin şampiyonluk olduğunu biliyorum. Eminim insanlar soracaktır 'Moussa Sow, neden 1'inci Lig'e geldi' diye. Başkanımız gelecekle ilgili planlarını ve projelerinden bahsetti. Bu projeye inandığımız için Gaziantep'e geldim, herkese tekrar teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Konuşmaların ardından her iki futbolcu kendilerini kımızı-siyahlı takıma bağlayan sözleşmeleri imzaladı.



