27 Ocak 2019, Pazar

TFF 1. LİG

"Fantastik kulüp"

Fantastik kulüp
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 26.01.2019

Yetiştirdiği isimlerle ünlenen Altınordu’ya Dünya Fair-Play Konseyi’nden ziyarete gelindi. Başkan Jeno Kamuti, “Fantastik bir kulüp” diye konuştu.

Yetiştirdiği futbolcularla Türkiye'nin parlayan yıldızı olan Altınordu'ya yurt dışından ziyaretler devam ediyor. Altınordu bu kez kapılarını Uluslararası Konseyi (CIFB) Başkanı Jeno Kamuti'ye açtı. Kamuti'nin Dünya Fair Play Ödülü'ne aday gösterilen Altınordu Başkanı için geldiği ve kulüp tesislerinde incelemelerde bulunduğu bildirildi.

Kamuti, daha önce Altınordu gibi bir kulüple hiç karşılaşmadığını söylerken, "Dinlemek ve yaşamak çok farklı şeyler. 30 milyon Türk genci için yapılanları görünce çok duygulandım. Altınordu fantastik bir kulüp. Saha içinde ve dışında verilen eğitimler çok önemli" dedi.

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