27 Ocak 2019, Pazar

TFF 1. LİG

Altay - Afjet Afyonspor: 1-1

Altay - Afjet Afyonspor: 1-1
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 27.01.2019

Spor Toto 1'inci Lig’de geçen hafta deplasmanda Ümraniyespor’u 3-2 yenerek ikinci yarıya galibiyetle başlayan Altay, 19'uncu hafta mücadelesinde konuk ettiği ’la 1-1 berabere kaldı. Her iki takım da gollerini penaltı atışlarından bulurken, Altay’ın golünü Paixao, Afyonspor’un golünü Oltan kaydetti. Bu sonuçlar İzmir ekibi 21 puana, Afyon temsilcisi 17 puana ulaştı.

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Ümraniyespor'u 3-2 yenerek ikinci yarıya galibiyetle başlayan Altay, 19'uncu hafta mücadelesinde konuk ettiği 'la 1-1 berabere kaldı. Her iki takım da gollerini penaltı atışlarından bulurken, Altay'ın golünü Paixao, Afyonspor'un golünü Oltan kaydetti. Bu sonuçlar İzmir ekibi 21 puana, Afyon temsilcisi 17 puana ulaştı.

3'üncü dakikada ev sahibi takım atağında soldan Tatos'un altı pasa ortasında Kappel vurdu, top yandan auta gitti.

25'inci dakikada konuk ekip etkili geldi. Sağdan Emre'nin ceza sahasına ortasında Nazmi kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

36'ncı dakikada soldan rakip ceza alanına giren Altaylı Kappel'i indiren Uğur penaltıya neden oldu. Penaltı atışında topun başına geçen Paixao, düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0. 64'üncü dakikada sağdan ceza sahasına giren Kappel'in vuruşunda top kaleci Soner'in kucağında kaldı.

72'nci dakikada Afyon atağında sağdan Uğur kesti, penaltı noktası üzerinde Oltan'ın vuruşunda kaleci Emre uzanarak topa sahip oldu.

89'uncu dakikada kaleci Emre, ceza sahasında Ajeti'yi indirdi, Hakem Caner Ak penaltı kararını verdi. Oltan penaltı atışında topu köşeden ağlara yollayarak skoru dengeledi: 1-1.

Beraberlik golünün ardından Altaylı taraftalar, teknik direktör Özden Töraydın'ı istifaya davet etti.

STAT: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Caner Ak (xx), Engin Erdem (xx), Mehmet Ali Akkor (xx)

ALTAY: Emre (x) - Yasin (xx), Gençer (xx), (xxx), Özgür (xx), Ferhat (xx), Helder (xx), Tatos (x) (Dk. 80 x), Kappel (xxx), Putsila (xx), Paixao (xxx)

AFJET AFYONSPOR: Soner (xx) - Nazmi (xx), Cenk (xx), Gökhan (xx), Emre (xxx), Uğur (x), Metin (xx), Onurcan (x) (Dk. 59 Musa xx), Onur Ramazan (x) (Dk. 73 Ajeti xxx), Oltan (xxx), Ersel (x) (Dk. 87 Aykut)

GOLLER: Dk. 36 (Pen.) Paixao (Altay), Dk. 89 (Pen.) Oltan (Afyonspor)

SARI KARTLAR: Paixao (Altay), Onurcan, Ersel (Afyonspor)

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TFF 1. LİG HABERLERİ
Altınordu rehavete kapılmak istemiyor Altınordu rehavete kapılmak istemiyor
Osman Özköylü yönetimindeki Osmanlıspor tutulamıyor! Osman Özköylü yönetimindeki Osmanlıspor tutulamıyor!
Adana Demiri farklı geçen Denizlispor zirveye kuruldu! Adana Demir'i farklı geçen Denizlispor zirveye kuruldu!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör