22 Ocak 2019, Salı

TFF 1. LİG

Yücel İldiz: "Futbolcularımız şampiyonluğa kenetlendi"

Futbolcularımız şampiyonluğa kenetlendi
TFF 1. LİG
Güncelleme Tarihi: 22.01.2019 Giriş Tarihi: 22.01.2019

1. Lig ekiplerinden Denizlispor'un teknik direktörü , " Demirspor, devre arasında önemli takviyeler gerçekleştirerek güçlü ve kaliteli futbolcular aldı. Biz de gerekeni yaptık. Kayıp yaşamadan yolumuzda ilerlemek istiyoruz." dedi.

Ligin 19. haftasında 26 Ocak Cumartesi günü Demirspor'u konuk edecek Denizlispor, bu maçın hazırlıklarına Tesisleri'nde yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla başladı.

Isınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan idmanda oyuncular, taktik organizasyonlar üzerinde durdu.

Yücel İldiz, antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligin ikinci yarısına güzel başladıklarını söyledi.

Sahalarında ile yapacakları maça yoğun bir şekilde hazırlandıklarını anlatan İldiz, galibiyet serilerini devam ettirmek istediklerini ifade etti.

Oyuncularının hedefe odaklandığını dile getiren İldiz, "Futbolcularımız şampiyonluğa kenetlendi. Bu şekilde mücadelemizi vermeye devam edeceğiz. Lig yeni başladı. Ayaklarımızın yere sağlam basması gerekiyor. Çünkü ikinci devreye zorlu giriyoruz. Adana Demirspor, devre arasında önemli takviyeler gerçekleştirerek güçlü ve kaliteli futbolcular aldı. Biz de gerekeni yaptık. Kayıp yaşamadan yolumuzda ilerlemek istiyoruz." diye konuştu.

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