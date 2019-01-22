23 Ocak 2019, Çarşamba

TFF 1. LİG

Boluspor, İsmail Haktan Odaşı’nın sözleşmesini feshetti

Boluspor İsmail Haktan’nın sözleşmesini feshetti
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 23.01.2019

son 16 eleme turunda ’la oynanan maçta taraftarlar tarafından ‘dışarı’ tezahüratı yapılan Bolusporlu oyuncu ’nın sözleşmesi feshedildi.

Son 16 Eleme Turu ilk maçında , evinde ekiplerinden ile karşılaştı. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan maç, Galatasaray'ın penaltıdan bulduğu tek golle 1-0 sona erdi.

Karşılaşma sırasında Bolusporlu oyuncu , taraftarlar tarafından dakikalarca yuhalandı. 'İsmail Dışarı' tezahüratlarına devam eden taraftarlara karşı Odabaşı ise, el hareketleri yaparak cevap verdi.

Maçın bitiş düdüğünün çalmasıyla beraber Boluspor yönetimi İsmail Haktan Odabaşı ile bir araya geldi. Yapılan görüşmede Odabaşı'nın sözleşmesi feshedildi. Boluspor Kulübü'nden yapılan resmi açıklamada, "Profesyonel Takımı oyuncularından İsmail Haktan Odabaşı ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi sona erdirilmiştir. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, futbol kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

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