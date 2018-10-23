Gençlerbirliğinde Boluspor maçı hazırlıkları sürüyor

23 Ekim 2018, Salı
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Gençlerbirliği'nde Boluspor maçı hazırlıkları sürüyor
Giriş Tarihi: 23.10.2018
Spor Toto 1. Lig'in 10. haftasında deplasmanda Boluspor'la karşılaşacak Gençlerbirliği, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde yapılan ve yaklaşık 1,5 saat süren antrenman ısınma koşusu ve 5'e 2 top kapma oyunuyla başladı. Orta-şut çalışması ile devam eden idman, taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdi.
Gençlerbirliği, yarın yapacağı antrenmanla Boluspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
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