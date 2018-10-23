Gençlerbirliğinde Boluspor maçı hazırlıkları sürüyor

Spor Toto 1. Lig'in 10. haftasında deplasmanda Boluspor'la karşılaşacak Gençlerbirliği, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde yapılan ve yaklaşık 1,5 saat süren antrenman ısınma koşusu ve 5'e 2 top kapma oyunuyla başladı. Orta-şut çalışması ile devam eden idman, taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdi.

Gençlerbirliği, yarın yapacağı antrenmanla Boluspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.