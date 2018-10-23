    23 Ekim 2018, Salı

    TFF 1. LİG

    Gençlerbirliği'nde Boluspor maçı hazırlıkları sürüyor

    Gençlerbirliğinde Boluspor maçı hazırlıkları sürüyor
    TFF 1. LİG
    Giriş Tarihi: 23.10.2018

    1. Lig'in 10. haftasında deplasmanda 'la karşılaşacak , bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde yapılan ve yaklaşık 1,5 saat süren antrenman ısınma koşusu ve 5'e 2 top kapma oyunuyla başladı. Orta-şut çalışması ile devam eden idman, taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdi.

    , yarın yapacağı antrenmanla maçı hazırlıklarını sürdürecek.



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