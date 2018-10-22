    22 Ekim 2018, Pazartesi

    TFF 1. LİG

    Elazığspor 3 puanı tek golle aldı

    Elazığspor 3 puanı tek golle aldı
    TFF 1. LİG
    Güncelleme Tarihi: 22.10.2018 Giriş Tarihi: 22.10.2018

    Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında evinde ile karşılaştı. Karşılaşmadan Elazığspor 1-0 galibiyetle ayrıldı.

    Maçtan dakikalar
    2. dakikada 'da Anderson'un uzun pasına Orhan ceza alanına indirdi, Orkan'ın gelişine şutunda top üstten az farkta auta çıktı.
    44. dakikada Tetiş Yapı 'da Bagayoko'nun ara pasında Tatos kaleciyi de geçerek topu ağlarla buluşturdu. 0-1
    53. dakikada Adana Demirspor'da Traore'nin pasında Pote'nin çaprazdan sert şutunda top kaleci Soner'de kaldı.
    60. dakikada Adana Demirspor'da Orhan'ın uzak mesafeden sert şutunda kaleci Soner son anda topu kornere çeldi.

    Stat: 5 Ocak Fatih Terim
    Hakemler: Bülent Birincioğlu xx, Cemal Bingöl xx, Engin Erdem xx
    Adana Demirspor: Çağlar xx, Mitrovic x, İsmail x, Orhan x (Batuhan dk. 66 xx), Traore x, Emre x (Berk dk. 85 ?), Anderson x (Kage dk. 66 x), Hakan x, Orkan x, Kosecki xx, Pote x
    Yedekler: Kurtuluş, Tayyip, Yiğit, Erdal
    Teknik Direktör: Hakan Kutlu
    Tetiş Yapı Elazığspor: Soner xx, Serkan xx, Onur xx, Adem xx (Fırat dk. 46 x), Emre x, Orham xx, Kadir xx, Tatos xx (Diarra dk. 90 ?), Kadir xx, Ahmet xx (Eren dk. 72 x), Bagayoko xx
    Yedekler: Ali, Enes, Erhan
    Teknik Direktör: Orhan Kaynak
    Gol: Tatos (dk. 44) (Tetiş Yapı Elazığspor)
    Sarı kartlar: Ahmet Aras, Fırat (Tetiş Yapı Elazığspor), Traore (Adana Demirspor)
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