22 Ekim 2018, Pazartesi
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2. dakikada Adana Demirspor'da Anderson'un uzun pasına Orhan ceza alanına indirdi, Orkan'ın gelişine şutunda top üstten az farkta auta çıktı.
44. dakikada Tetiş Yapı Elazığspor'da Bagayoko'nun ara pasında Tatos kaleciyi de geçerek topu ağlarla buluşturdu. 0-1
53. dakikada Adana Demirspor'da Traore'nin pasında Pote'nin çaprazdan sert şutunda top kaleci Soner'de kaldı.
60. dakikada Adana Demirspor'da Orhan'ın uzak mesafeden sert şutunda kaleci Soner son anda topu kornere çeldi.
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Bülent Birincioğlu xx, Cemal Bingöl xx, Engin Erdem xx
Adana Demirspor: Çağlar xx, Mitrovic x, İsmail x, Orhan x (Batuhan dk. 66 xx), Traore x, Emre x (Berk dk. 85 ?), Anderson x (Kage dk. 66 x), Hakan x, Orkan x, Kosecki xx, Pote x
Yedekler: Kurtuluş, Tayyip, Yiğit, Erdal
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Tetiş Yapı Elazığspor: Soner xx, Serkan xx, Onur xx, Adem xx (Fırat dk. 46 x), Emre x, Orham xx, Kadir xx, Tatos xx (Diarra dk. 90 ?), Kadir xx, Ahmet xx (Eren dk. 72 x), Bagayoko xx
Yedekler: Ali, Enes, Erhan
Teknik Direktör: Orhan Kaynak
Gol: Tatos (dk. 44) (Tetiş Yapı Elazığspor)
Sarı kartlar: Ahmet Aras, Fırat (Tetiş Yapı Elazığspor), Traore (Adana Demirspor)
Elazığspor 3 puanı tek golle aldı
Güncelleme Tarihi: 22.10.2018 Giriş Tarihi: 22.10.2018
Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında Adana Demirspor evinde Elazığspor ile karşılaştı. Karşılaşmadan Elazığspor 1-0 galibiyetle ayrıldı.
Maçtan dakikalar
2. dakikada Adana Demirspor'da Anderson'un uzun pasına Orhan ceza alanına indirdi, Orkan'ın gelişine şutunda top üstten az farkta auta çıktı.
44. dakikada Tetiş Yapı Elazığspor'da Bagayoko'nun ara pasında Tatos kaleciyi de geçerek topu ağlarla buluşturdu. 0-1
53. dakikada Adana Demirspor'da Traore'nin pasında Pote'nin çaprazdan sert şutunda top kaleci Soner'de kaldı.
60. dakikada Adana Demirspor'da Orhan'ın uzak mesafeden sert şutunda kaleci Soner son anda topu kornere çeldi.
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Bülent Birincioğlu xx, Cemal Bingöl xx, Engin Erdem xx
Adana Demirspor: Çağlar xx, Mitrovic x, İsmail x, Orhan x (Batuhan dk. 66 xx), Traore x, Emre x (Berk dk. 85 ?), Anderson x (Kage dk. 66 x), Hakan x, Orkan x, Kosecki xx, Pote x
Yedekler: Kurtuluş, Tayyip, Yiğit, Erdal
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Tetiş Yapı Elazığspor: Soner xx, Serkan xx, Onur xx, Adem xx (Fırat dk. 46 x), Emre x, Orham xx, Kadir xx, Tatos xx (Diarra dk. 90 ?), Kadir xx, Ahmet xx (Eren dk. 72 x), Bagayoko xx
Yedekler: Ali, Enes, Erhan
Teknik Direktör: Orhan Kaynak
Gol: Tatos (dk. 44) (Tetiş Yapı Elazığspor)
Sarı kartlar: Ahmet Aras, Fırat (Tetiş Yapı Elazığspor), Traore (Adana Demirspor)
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