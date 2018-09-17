    19 Eylül 2018, Çarşamba

    TFF 1. LİG

    Gençlerbirliği sahasında Tetiş Yapı Elazığspor 3-1 ile geçti

    Gençlerbirliği sahasında Tetiş Yapı Elazığspor 3-1 ile geçti
    TFF 1. LİG
    Giriş Tarihi: 17.09.2018

    Spor Toto 1. Lig’in 5’inci haftasında , ’u 'de oynadığı mücadelede 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla puanının 15'e çıkaran Gençlerbirliği ligde ilk sıraya yükseldi.

    Mücadele Yenikent Osmanlı Stadı'nda yapılan zemin çalışmaları nedeniyle Yeni Stadı'nda oynandı. Karşılaşmaya her iki takım taraftarı da ilgi göstermedi ve stadyumun neredeyse tamamı boş kaldı.

    MAÇTAN DAKİKALAR
    10. dakikada 'nin sol tarafa pasında topla buluşan Jailton'un ceza sahası dışından plase vuruşu az farkla dışarı çıktı.
    24. dakikada gelişen Elazığspor atağında kendi çabasıyla topu saklayan 'ın uzantan sert şutu çok az farkla üstten auta çıktı.
    41. dakikada 'ın sağ kanattan kullandığı kornerde iyi yükselen Nobre'nin kafa vuruşu sonrasında meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
    49. dakikada Elazığspor'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşu sonrası kale çizgisi önünde bomboş kalan Ahmet Aras'ın dokunuşunda top üstten dışarı çıktı.
    55. dakikada Jailson'un sol kanattan düzgün ortasında Mert Nobre kafa vuruşu sonrası top ağlarla buluştu. 1-0
    67. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Alper Uludağ'ın yerden vuruşunda top kalecinin yanından ağlarla buluştu. 2-0
    77. dakikada Jailson'un sağ kanattan ortasında top Ahmet İlhan'ın önünde kaldı. Ahmet'in plase vuruşu sonrasında aradaki farkı 3'e çıkardı. 3-0
    81. dakikada Ahmet Aras topu rakip sahada kendi çabasıyla kazandı. Ahmet'in sol ayağıyla uzaktan vuruşu top üstten oyun alanının dışına çıktı.
    88. dakikada sol kanattan Onur Alsu'nun açtığı ortada Ahmet Aras'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 3-1

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