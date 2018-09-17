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Balıkesirspor - Ümraniyespor maçında ilginç olay! Maç iptal edildi
Güncelleme Tarihi: 17.09.2018 Giriş Tarihi: 17.09.2018
Spor Toto 1. Lig’in 5. haftasında Balıkesirspor Baltok ile Ümraniyespor arasında oynanan maç, sahaya atlayan taraftarın hakeme saldırması üzerine iptal edildi.
Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında Balıkesirspor Baltok ile Ümraniyespor Balıkesir Atatürk stadında karşı karşıya geldi. Müsabakanın 44. dakikasında sahaya giren Balıkesirspor Baltok formalı seyirci hakem Atilla Karaoğlan'a saldırdı. Saldırgan güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Hakem Atilla Karaoğlan maçın ikinci yarısına çıkmadı. Maçı tatil ettiğini açıkladı.
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