    19 Eylül 2018, Çarşamba

    TFF 1. LİG

    Balıkesirspor - Ümraniyespor maçında ilginç olay! Maç iptal edildi

    Hakeme kafa attı, maç iptal edildi!
    TFF 1. LİG
    Güncelleme Tarihi: 17.09.2018 Giriş Tarihi: 17.09.2018

    1. Lig’in 5. haftasında Baltok ile arasında oynanan maç, sahaya atlayan taraftarın hakeme saldırması üzerine iptal edildi.

    1. Lig'in 5. haftasında Baltok ile Balıkesir Atatürk stadında karşı karşıya geldi. Müsabakanın 44. dakikasında sahaya giren Balıkesirspor Baltok formalı seyirci hakem Atilla Karaoğlan'a saldırdı. Saldırgan güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Hakem Atilla Karaoğlan maçın ikinci yarısına çıkmadı. Maçı tatil ettiğini açıkladı.

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