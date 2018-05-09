Spor Toto 1. Ligde kart raporu

Spor Toto 1. Lig'de 2017-2018 sezonunda 306 müsabakada bin 456 sarı, 65 kırmızı kart gösterildi.

Ligde hafta başına 1,9 kırmızı ve 42,8 sarı kart ortalaması düştü.

MKE Ankaragücü ile Ümraniyespor arasındaki 14. hafta maçında 11, 2. haftadaki Grandmedical Manisaspor-Samsunspor ile 12. haftadaki MKE Ankaragücü-Denizlispor müsabakalarında onar sarı kart kullanıldı.

Hakemler, İstanbulspor-Samsunspor, Grandmedical Manisaspor-Altınordu, Eskişehirspor-Ümraniyespor, Çaykur Rizespor-Denizlispor, Ümraniyespor-MKE Ankaragücü ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Akın Çorap Giresunspor maçlarında ikişer kez kırmızı kart gösterdi.

SARI KARTLAR

Denizlispor 98 kartla en fazla sarı kart gören ekip oldu. Yeşil-siyahlı ekibi 95 kartla Samsunspor ve 93 kartla MKE Ankaragücü izledi. Gaziantepsporlu futbolcuların 62 sarı kart gördüğü ligde Balıkesirspor Baltoklu oyuncular 64 kez sarı kartla cezalandırıldı.

Adanaspor'dan Onur Akbay, Akın Çorap Giresunspor'dan Caner Arıcı, Gazişehir Gaziantep'ten Ahmet Kesim ve Gaziantepspor'dan Oktay Aydin on birer sarı kart gördü.

KIRMIZI KARTLAR

Toplam 65 kırmızı kartın gösterildiği Spor Toto 1. Lig'de, Adana Demirsporlu futbolcular kırmızı kart görmedi. Tetiş Yapı Elazığsporlu futbolcular 8, Grandmedical Manisasporlu futbolcular ise 6 kez kırmızı kartla cezalandırıldı.

Tetiş Yapı Elazığsporlu Mehmet Yiğit ise 3 kez kırmızı kart gördü.

Spor Toto 1. Lig'de 2017-2018 sezonu kart raporu şöyle:

Takımlar Sarı Kırmızı Adana Demirspor 85 0 Adanaspor 91 5 Akın Çorap Giresunspor 84 5 Altınordu 87 3 Balıkesirspor Baltok 64 3 Boluspor 84 2 Büyükşehir Belediye Erzurumspor 77 3 Çaykur Rizespor 71 2 Denizlispor 98 3 Eskişehirspor 86 5 Gaziantepspor 62 5 Gazişehir Gaziantep 78 1 Grandmedical Manisaspor 74 6 İstanbulspor 68 4 MKE Ankaragücü 93 3 Samsunspor 95 2 Tetiş Yapı Elazığspor 75 8 Ümraniyespor 84 5