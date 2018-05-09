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    09 Mayıs 2018, Çarşamba

    TFF 1. LİG

    Spor Toto 1. Lig'de kart raporu

    Spor Toto 1. Ligde kart raporu
    TFF 1. LİG
    Giriş Tarihi: 09.05.2018

    Spor Toto 1. Lig'de 2017-2018 sezonunda 306 müsabakada bin 456 sarı, 65 kırmızı kart gösterildi.

    Ligde hafta başına 1,9 kırmızı ve 42,8 sarı kart ortalaması düştü.

    MKE Ankaragücü ile Ümraniyespor arasındaki 14. hafta maçında 11, 2. haftadaki Grandmedical Manisaspor-Samsunspor ile 12. haftadaki MKE Ankaragücü-Denizlispor müsabakalarında onar sarı kart kullanıldı.

    Hakemler, İstanbulspor-Samsunspor, Grandmedical Manisaspor-Altınordu, Eskişehirspor-Ümraniyespor, Çaykur Rizespor-Denizlispor, Ümraniyespor-MKE Ankaragücü ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Akın Çorap Giresunspor maçlarında ikişer kez kırmızı kart gösterdi.

    SARI KARTLAR
    Denizlispor 98 kartla en fazla sarı kart gören ekip oldu. Yeşil-siyahlı ekibi 95 kartla Samsunspor ve 93 kartla MKE Ankaragücü izledi. Gaziantepsporlu futbolcuların 62 sarı kart gördüğü ligde Balıkesirspor Baltoklu oyuncular 64 kez sarı kartla cezalandırıldı.

    Adanaspor'dan Onur Akbay, Akın Çorap Giresunspor'dan Caner Arıcı, Gazişehir Gaziantep'ten Ahmet Kesim ve Gaziantepspor'dan Oktay Aydin on birer sarı kart gördü.

    KIRMIZI KARTLAR
    Toplam 65 kırmızı kartın gösterildiği Spor Toto 1. Lig'de, Adana Demirsporlu futbolcular kırmızı kart görmedi. Tetiş Yapı Elazığsporlu futbolcular 8, Grandmedical Manisasporlu futbolcular ise 6 kez kırmızı kartla cezalandırıldı.

    Tetiş Yapı Elazığsporlu Mehmet Yiğit ise 3 kez kırmızı kart gördü.

    Spor Toto 1. Lig'de 2017-2018 sezonu kart raporu şöyle:

    TakımlarSarıKırmızı
    Adana Demirspor850
    Adanaspor915
    Akın Çorap Giresunspor845
    Altınordu873
    Balıkesirspor Baltok643
    Boluspor842
    Büyükşehir Belediye Erzurumspor773
    Çaykur Rizespor712
    Denizlispor983
    Eskişehirspor865
    Gaziantepspor625
    Gazişehir Gaziantep781
    Grandmedical Manisaspor746
    İstanbulspor684
    MKE Ankaragücü933
    Samsunspor952
    Tetiş Yapı Elazığspor758
    Ümraniyespor845

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