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    09 Mayıs 2018, Çarşamba

    TFF 1. LİG

    Spor Toto 1. Lig'de gol raporu

    Spor Toto 1. Ligde gol raporu
    TFF 1. LİG
    Giriş Tarihi: 09.05.2018

    Spor Toto 1. Lig'de 2017-2018 sezonunda 68 gol atan Çaykur Rizespor, en golcü takım olurken bu gollerin 20'sine imza atan Samudio, ligin en fazla fileleri havalandıran ismi oldu.

    Ligde 306 müsabakada 869 gol atılırken, maç başına gol ortalaması 2,84, hafta başına düşen gol sayısı da 25,6 olarak gerçekleşti. Çaykur Rizespor, attığı 68 golle en golcü takımı unvanını aldı. Gaziantepspor ise 18 golle en az gol atan ekip olarak dikkati çekti.

    Çaykur Rizespor'u 63 golle Eskişehirspor ve 57 golle Gazişehir Gaziantep izledi. Çaykur Rizespor'dan Braian Samudio 20 golle krallığı yarışında ilk sırayı alırken, bu futbolcuyu 16'şar golle Altınordu'dan Kerim Avcı, Denizlispor'dan Mehmet Akyüz ve Boluspor'dan Rydell Poepon takip etti.

    GOLLERİN DAĞILIMI
    Ligdeki 869 golün 492'sini ev sahibi ekipler, 377'sini deplasman takımları attı. Gollerin 616'sı ayakla, 150'si kafayla, 81'i penaltıdan atılırken, futbolcular 22 kez topu kendi ağlarına gönderdi. Takımlar müsabakalarında ilk 45 dakikalık bölümde 343, ikinci yarılarda ise 526 gol kaydetti.

    Toplam 103 penaltı kararının verildiği ligde, bunların 81'i gol oldu. Tetiş Yapı Elazığspor ve Ümraniyespor'un penaltıdan 8'er golü bulunuyor. Gaziantepspor ise penaltı atışından gol atamadı.

    İstanbulspor 3, Adana Demirspor, Akın Çorap Giresunspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Grandmedical Manisaspor, Tetiş Yapı Elazığspor, Ümraniyespor 2, Adanaspor, Altınordu, Boluspor, Denizlispor, Eskişehirspor, Gaziantepspor, Samsunspor birer penaltı atışından yararlanamadı.

    KALEYİ ŞAŞIRANLAR
    Toplam 10 takımdan 20 oyuncunun kendi kalesine gol atma şanssızlığı yaşadığı ligde, Gazişehir Gaziantep 6, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Gaziantepspor, Grandmedical Manisaspor 3, Ümraniyespor 2, Altınordu, Balıkesirspor Baltok, Çaykur Rizespor, Denizlispor, Tetiş Yapı Elazığsporlu oyuncular birer kez meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi.

    Gazişehir Gaziantep'ten Sinan Osmanoğlu ve Ümraniyesporlu Appindangoye ikişer kez kendi filelerini havalandırdı.

    GOL RAPORU
    Spor Toto 1. Lig'de takımların gol dağılımları şöyle:

    TakımlarGolAyakKafaPenaltıRakip
    Adana Demirspor44301220
    Adanaspor4134340
    Akın Çorap Giresunspor50331340
    Altınordu5546441
    Balıkesirspor Baltok5640871
    Boluspor5346520
    Büyükşehir Belediye Erzurumspor5641843
    Çaykur Rizespor6853771
    Denizlispor43271051
    Tetiş Yapı Elazığspor53331181
    Eskişehirspor6352650
    Gaziantepspor1815003
    Gazişehir Gaziantep57291576
    Grandmedical Manisaspor3123413
    İstanbulspor4533840
    MKE Ankaragücü55292240
    Samsunspor3218950
    Ümraniyespor4934582
    TOPLAM8696161508122



    Kaynak: AA

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