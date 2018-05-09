Spor Toto 1. Ligde gol raporu

Spor Toto 1. Lig'de 2017-2018 sezonunda 68 gol atan Çaykur Rizespor, en golcü takım olurken bu gollerin 20'sine imza atan Samudio, ligin en fazla fileleri havalandıran ismi oldu.

Ligde 306 müsabakada 869 gol atılırken, maç başına gol ortalaması 2,84, hafta başına düşen gol sayısı da 25,6 olarak gerçekleşti. Çaykur Rizespor, attığı 68 golle en golcü takımı unvanını aldı. Gaziantepspor ise 18 golle en az gol atan ekip olarak dikkati çekti.

Çaykur Rizespor'u 63 golle Eskişehirspor ve 57 golle Gazişehir Gaziantep izledi. Çaykur Rizespor'dan Braian Samudio 20 golle krallığı yarışında ilk sırayı alırken, bu futbolcuyu 16'şar golle Altınordu'dan Kerim Avcı, Denizlispor'dan Mehmet Akyüz ve Boluspor'dan Rydell Poepon takip etti.

GOLLERİN DAĞILIMI

Ligdeki 869 golün 492'sini ev sahibi ekipler, 377'sini deplasman takımları attı. Gollerin 616'sı ayakla, 150'si kafayla, 81'i penaltıdan atılırken, futbolcular 22 kez topu kendi ağlarına gönderdi. Takımlar müsabakalarında ilk 45 dakikalık bölümde 343, ikinci yarılarda ise 526 gol kaydetti.

Toplam 103 penaltı kararının verildiği ligde, bunların 81'i gol oldu. Tetiş Yapı Elazığspor ve Ümraniyespor'un penaltıdan 8'er golü bulunuyor. Gaziantepspor ise penaltı atışından gol atamadı.

İstanbulspor 3, Adana Demirspor, Akın Çorap Giresunspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Grandmedical Manisaspor, Tetiş Yapı Elazığspor, Ümraniyespor 2, Adanaspor, Altınordu, Boluspor, Denizlispor, Eskişehirspor, Gaziantepspor, Samsunspor birer penaltı atışından yararlanamadı.

KALEYİ ŞAŞIRANLAR

Toplam 10 takımdan 20 oyuncunun kendi kalesine gol atma şanssızlığı yaşadığı ligde, Gazişehir Gaziantep 6, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Gaziantepspor, Grandmedical Manisaspor 3, Ümraniyespor 2, Altınordu, Balıkesirspor Baltok, Çaykur Rizespor, Denizlispor, Tetiş Yapı Elazığsporlu oyuncular birer kez meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi.

Gazişehir Gaziantep'ten Sinan Osmanoğlu ve Ümraniyesporlu Appindangoye ikişer kez kendi filelerini havalandırdı.

GOL RAPORU

Spor Toto 1. Lig'de takımların gol dağılımları şöyle:

Takımlar Gol Ayak Kafa Penaltı Rakip Adana Demirspor 44 30 12 2 0 Adanaspor 41 34 3 4 0 Akın Çorap Giresunspor 50 33 13 4 0 Altınordu 55 46 4 4 1 Balıkesirspor Baltok 56 40 8 7 1 Boluspor 53 46 5 2 0 Büyükşehir Belediye Erzurumspor 56 41 8 4 3 Çaykur Rizespor 68 53 7 7 1 Denizlispor 43 27 10 5 1 Tetiş Yapı Elazığspor 53 33 11 8 1 Eskişehirspor 63 52 6 5 0 Gaziantepspor 18 15 0 0 3 Gazişehir Gaziantep 57 29 15 7 6 Grandmedical Manisaspor 31 23 4 1 3 İstanbulspor 45 33 8 4 0 MKE Ankaragücü 55 29 22 4 0 Samsunspor 32 18 9 5 0 Ümraniyespor 49 34 5 8 2 TOPLAM 869 616 150 81 22