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    28 Nisan 2018, Cumartesi

    TFF 1. LİG

    Süper Lig'e çıkan iki takım belli oldu

    Süper Lige çıkan iki takım belli oldu
    TFF 1. LİG
    Güncelleme Tarihi: 28.04.2018 Giriş Tarihi: 28.04.2018

    Spor Toto 1. Lig'in 33. hafta maçları oynanırken 'e çıkma heyecanı yaşandı. Lider deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti ve Süper Lig'e yükseldi. de deplasmanda GM Manisaspor'u 3-0 mağlup ederek ligin bitimine bir hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

    Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında lider deplasmanda ligin 3. sırasında yer alan Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti.

    Bu sonuçla puanını 66'ya yükselten Çaykur Rizespor son hafta öncesi Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

    Süper Lig'e yükselen bir diğer takım MKE oldu. Deplasmanda GM Manisaspor'u 3-0 mağlup eden MKE Ankaragücü, puanını 62'ye yükselti ve Süper Lig'e yükselen ikinci takım oldu.

    Ümraniyespor evinde Çaykur Rizespor'a mağlup olarak 58 puanla 3. sırada kaldı ve play-off'u garantiledi. Play-off'u garantileyen diğer takım ise Eskişehirspor ile 2-2 berabere kalan Boluspor oldu.

    Çaykur Rizespor ve Ankaragücü Süper Ligde! ÇAYKUR RİZESPOR VE ANKARAGÜCÜ SÜPER LİG'DE!

    Play-off'a kalma şansını son maça bırakan takımlar ise şöyle;

    Gaziantepspor BB
    Altınordu
    BB Erzurumspor

    İŞTE 33. HAFTA SONUÇLARI:

    Ümraniyespor-Çaykur Rizespor: 0-1
    Grandmedical Manisaspor-MKE Ankaragücü: 0-3
    Denizlispor-Gaziantepspor: 5-0
    Gazişehir Gaziantep-Balıkesirspor Baltok: 0-1
    Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Tetiş Yapı Elazığspor: 4-1
    Adana Demirspor-Altınordu: 1-0
    İstanbulspor-Adanaspor: 3-0
    Eskişehirspor-Boluspor: 2-2
    Akın Çorap Giresunspor-Samsunspor: 2-1

    ANKARAGÜCÜ 6 YIL SONRA SÜPER LİG'E DÖNDÜ

    İsmail Kartal'ın başında olduğu Ankaragücü, küme düşen Manisaspor'u deplasmanda 47. dakikada Lanre Kehinde, 53. dakikada Umut Nayir (penaltı) ve 90. dakikada Enes Kubat'ın golleriyle 3-0 yendi ve 62 puanla ikinciliğini garantileyerek Süper Lig'e 6 sene sonra geri döndü.

    Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, maçın ardından "Maddi, manevi bir sürü sıkıntı yaşadık ama inancımızdan geri durmadık. Sonuna kadar başaracağımıza inanıyorduk. Bize inanan harika Ankaragücü taraftarına, camiasına Süper Lig'e çıkışımız hayırlı olsun. Ankaragücü'nün bu şampiyonluğunun irdelenmesi gerekiyor. Belki de üniversitelerde anlatılacak hikayelerle dolu bir şampiyonluk bu. Hayırlı olsun." açıklamasını yaptı.

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