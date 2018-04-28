Süper Lige çıkan iki takım belli oldu

Spor Toto 1. Lig'in 33. hafta maçları oynanırken Spor Toto Süper Lig'e çıkma heyecanı yaşandı. Lider Çaykur Rizespor deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti ve Süper Lig'e yükseldi. Ankaragücü de deplasmanda GM Manisaspor'u 3-0 mağlup ederek ligin bitimine bir hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında lider Çaykur Rizespor deplasmanda ligin 3. sırasında yer alan Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçla puanını 66'ya yükselten Çaykur Rizespor son hafta öncesi Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Süper Lig'e yükselen bir diğer takım MKE Ankaragücü oldu. Deplasmanda GM Manisaspor'u 3-0 mağlup eden MKE Ankaragücü, puanını 62'ye yükselti ve Süper Lig'e yükselen ikinci takım oldu.

Ümraniyespor evinde Çaykur Rizespor'a mağlup olarak 58 puanla 3. sırada kaldı ve play-off'u garantiledi. Play-off'u garantileyen diğer takım ise Eskişehirspor ile 2-2 berabere kalan Boluspor oldu.

Play-off'a kalma şansını son maça bırakan takımlar ise şöyle;

Gaziantepspor BB

Altınordu

BB Erzurumspor

İŞTE 33. HAFTA SONUÇLARI:

Ümraniyespor-Çaykur Rizespor: 0-1

Grandmedical Manisaspor-MKE Ankaragücü: 0-3

Denizlispor-Gaziantepspor: 5-0

Gazişehir Gaziantep-Balıkesirspor Baltok: 0-1

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Tetiş Yapı Elazığspor: 4-1

Adana Demirspor-Altınordu: 1-0

İstanbulspor-Adanaspor: 3-0

Eskişehirspor-Boluspor: 2-2

Akın Çorap Giresunspor-Samsunspor: 2-1

ANKARAGÜCÜ 6 YIL SONRA SÜPER LİG'E DÖNDÜ



İsmail Kartal'ın başında olduğu Ankaragücü, küme düşen Manisaspor'u deplasmanda 47. dakikada Lanre Kehinde, 53. dakikada Umut Nayir (penaltı) ve 90. dakikada Enes Kubat'ın golleriyle 3-0 yendi ve 62 puanla ikinciliğini garantileyerek Süper Lig'e 6 sene sonra geri döndü.



Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, maçın ardından "Maddi, manevi bir sürü sıkıntı yaşadık ama inancımızdan geri durmadık. Sonuna kadar başaracağımıza inanıyorduk. Bize inanan harika Ankaragücü taraftarına, camiasına Süper Lig'e çıkışımız hayırlı olsun. Ankaragücü'nün bu şampiyonluğunun irdelenmesi gerekiyor. Belki de üniversitelerde anlatılacak hikayelerle dolu bir şampiyonluk bu. Hayırlı olsun." açıklamasını yaptı.