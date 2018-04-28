Şok gelişme! Efsane küme düştü...

Bir zamanların efsane kulübü Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'e veda etti. Kırmızı-beyazlı ekip, Giresunspor'a deplasmanda 2-1 yenildi ve 2. Lig'e düştü.

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Bir zamanların efsane kulübü Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'e veda etti. Kırmızı-beyazlı ekip, Karadenizderbisinde Giresunspor'a 1-0 öne geçtiği maçta deplasmanda 2-1 yenildi ve 2. Lig'e düştü.

Maç sonrası kırmızı-beyazlı oyuncuların birçoğu gözyaşlarını tutamadı.

Akın Çorap Giresunspor-Samsunspor: 2-1

STAT: Giresun Atatürk

HAKEMLER: Halis Özkahya (xx), Süleyman Özay (xx), Hakan Yemişken (xx)

AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR: Ahmet Şahin (xx), Murat (xx), Aykut (xxx), Çağlar (xxx), Hüsamettin (xx) (Dk. 84 Abdülkerim), Panos Dimitriadis (xxx), Dodo Andre (xx), Ahmad Abed (x) (Dk. 55 Sinan xx), Kofi Atta (xxx), Muhammed Reis (xxx), Henrique Almeida (x) (Dk. 55 Batuhan xx)

SAMSUNSPOR: Furkan (x), Ahmet Cebe (x) (Dk. 73 Burhan x), Erkam (xx), Berat (xx), Ahmet Burak Solakel (xx), Hakan (xxx), Oğuz (xx), Enes (x), Georgios Samaras (xx) (Dk. 81 Ayite) , Göksu (xx), Muhammed Beşir (xx) (Dk. 76 Claude Angan x)

SARI KARTLAR: Hüsamettin, Aykut, Panos, Ahmet Şahin (Akın Çorap Giresunspor), Ahmet Cebe (Samsunspor)

GOLLER: Dk. 36 ve 81 Muhammed Reis (Akın Çorap Giresunspor), Dk. 16 Muhammed Beşir (Samsunspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

6ncı dakikada Hüsametin'in pasında topla buluşan Kofi ceza sahası dışından kaleyi denedi. Kaleci Furkan yerden gelen topu rahatlıkla kontrol etti.

12nci dakikada sağ kanattan Dodonun içeriye doldurduğu topa ne Almeida ne de Kofi dokunamayınca top az farkla yandan auta çıktı.

16ncı dakikada sol kanattan Ahmet Burak Solakelin kaleye yolladığı top üst direkten geri geldi ve oyun alanında kaldı. Ardından sağ kanatta Göksunun ceza sahasına ortaladığı topa Muhammed Beşir kafayla vurdu ve fileleri havalandırdı: 0-1

23üncü dakikadaGiresunspor beraberlik sayısına çok yaklaştı. Hüsamettinin ortaladığı topa Almedia kafayla çok iyi vurdu. Furkan köşeden topu kornere yumrukladı.

24üncü dakikada savunmadan uzun atılan topta Muhammed Beşir bir anda kaleci Ahmet Şahin ile karşı karşıya kaldı. Açısını çok iyi kapatan Ahmet Şahin, gole izin vermedi.

36ncı dakikada Almeidanın düşürülmesi ile kazanılan serbest atışı Muhammed Reis kullandı. Topu kalecinin soluna gönderen Muhammed Reis oyuna eşitliği getirdi: 1-1

40ncı dakikada sağ kanattan Ahmadın ortaladığı topa Kofi çok iyi yükseldi, vuruşunu kaleci Furkan parmaklarının ucuyla kornere yumrukladı.

45+2nci dakikada Çağların kullandığı serbest atışta kaleci Furkanın geçen top üst direkten geri geldi. Sonrasında Panos pozisyonundan yararlanamadı.

50nci dakikada Samsunspor savunması ofsayt diye duraklayınca Almeida sağ çaprazdan ceza sahasına girip yerden orta çıkardı. Arka direkte bomboş pozisyonda kalan Kofinin vuruşunda top direkten geri geldi.

51inci dakikada Samarasın çevirdiği topla ceza sahasında pozisyona giren Muhammed Beşirin vuruşunda top yan direkten geri döndü.

65inci dakikada Dodonun pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Kofi döndü vurdu, Furkan gole izin vermedi.

81inci dakikada Muhammed Reis ısrarla topu taşıyıp sağ kanattaki Sinana aktardı. Sinanın ceza sahasına ortaladığı topu Muhammed Reis kafayla uzak kale direğine yolladı ve skoru 2-1e getirdi.

85inci dakikada Ayite ceza sahası içerisinde vurdu, Ahmet Şahin gole izin vermedi.