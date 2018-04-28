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    28 Nisan 2018, Cumartesi

    TFF 1. LİG

    Rize’de Süper Lig coşkusu

    TFF 1. LİG
    Giriş Tarihi: 28.04.2018

    ’un Spor Toto 1'inci Lig'in 33'üncü haftasında deplasmanda konuk olduğu Ümraniyespor'u 1-0 yenerek ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesi ve Süper Lig’e çıkması, Rize'de coşkuyla kutlandı.

    Karşılaşmayı Tuzcuoğlu Memişağa Park'ında oluşturulan dev ekranda izleyen lu taraftarlar, maçın bitiş düdüğü ile takımlarının bir yıl aradan sonra yeniden Süper Lig'e dönmesinin sevincini yaşadı. 'Şampiyon Rizespor' sloganları atan yeşil mavili taraftarlar kentte araç konvoyu da oluşturarak caddelerde tur attı. Ellerinde Rizespor bayrağı taşıyan çok sayıda taraftar takımlarının şampiyon olma başarısını kutladı.



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