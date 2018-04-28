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    28 Nisan 2018, Cumartesi

    TFF 1. LİG

    İstanbulspor-Adanaspor maç sonucu: 4-0

    İstanbulspor Adanasporu farklı geçti
    TFF 1. LİG
    Güncelleme Tarihi: 28.04.2018 Giriş Tarihi: 28.04.2018

    Spor Toto 1'inci Lig'in 33'üncü haftasında İstanbulspor kendi sahasında Adanaspor'u 4-0 yendi.

    STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

    HAKEMLER: Çağatay Şahan, Sezgin Çınar, Selahattin Altay

    İSTANBULSPOR: Okan Kocuk, Onur Kolay (Dk. 60 Zafer Şensoy), Oğuzhan Berber, Wellington, Kubilay Aktaş, Mehmet Zeki Çelik, İbrahim Yılmaz (Dk. 69 İbrahim Halil Çolak), Eslem Öztürk, Ali Dere (Dk. 76 Bougouhi), Tuncer Duhan Aksu, Cajic

    ADANASPOR: Hayrullah Mert Akyüz, Uğur Daşdemir, Renan Diniz, Ahmet Bahçıvan, Atakan Ekiz, Renan Foguinho, Tevfik Altındağ (Dk. 74 Yusuf Fırat Kaplan), Bilal Yener Arıca (Dk. 63 Serhat Tunç), Alpay Koçaklı (Dk. 8 Uche Kalu), Roni, Bahattin Köse

    GOLLER: Dk. 4 ve Dk. 47 Cajic, Dk. 55 İbrahim Yılmaz, Dk. 74 Kubilay Aktaş (İstanbulspor)

    SARI KARTLAR: Atakan Ekiz, Serhat Tunç, Roni (Adanaspor)

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