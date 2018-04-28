İstanbulspor-Adanaspor maç sonucu: 4-0
Spor Toto 1'inci Lig'in 33'üncü haftasında İstanbulspor kendi sahasında Adanaspor'u 4-0 yendi.
STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
HAKEMLER: Çağatay Şahan, Sezgin Çınar, Selahattin Altay
İSTANBULSPOR: Okan Kocuk, Onur Kolay (Dk. 60 Zafer Şensoy), Oğuzhan Berber, Wellington, Kubilay Aktaş, Mehmet Zeki Çelik, İbrahim Yılmaz (Dk. 69 İbrahim Halil Çolak), Eslem Öztürk, Ali Dere (Dk. 76 Bougouhi), Tuncer Duhan Aksu, Cajic
ADANASPOR: Hayrullah Mert Akyüz, Uğur Daşdemir, Renan Diniz, Ahmet Bahçıvan, Atakan Ekiz, Renan Foguinho, Tevfik Altındağ (Dk. 74 Yusuf Fırat Kaplan), Bilal Yener Arıca (Dk. 63 Serhat Tunç), Alpay Koçaklı (Dk. 8 Uche Kalu), Roni, Bahattin Köse
GOLLER: Dk. 4 ve Dk. 47 Cajic, Dk. 55 İbrahim Yılmaz, Dk. 74 Kubilay Aktaş (İstanbulspor)
SARI KARTLAR: Atakan Ekiz, Serhat Tunç, Roni (Adanaspor)
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