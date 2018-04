Rıza Kayaalp: “İnşallah şampiyon olurum”

Avrupa ve Dünya Şampiyonu güreşçi Rıza Kayaalp, Avrupa Şampiyonası öncesinde açıklamalarda bulundu. Şampiyon olmak istediğini söyleyen Kayaalp, “Kendimden önce bize inanan milletimizi ve sevenlerimizi düşünerek hareket ediyorum” dedi.

Rusya'nın özerk bölgesi Dağıstan'da 30 Nisan-6 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Avrupa Şampiyonası öncesinde hazırlıklarını sürdüren Dünya ve Avrupa Şampiyonu güreş çi Rıza Kayaalp , hedeflerini İHA'ya açıkladı. Geçen sene Dünya ve Avrupa Şampiyonu olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Kayaalp, "Bu sene de hedefim aynı. Son kamptayız ve dinlenmeye geçtik. Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz. Kurallar değişti. Yer güreşi tekrar geldi. Bizim için de iyi oldu. Her rakiple 6 dakika sürüyordu. Şimdi rakibe pasif verdirip daha kısa sürede bitirebileceğiz. Ayak güreşi seyir zevki için iyi olmamıştı, bunun düzeltilmesi iyi oldu bizim için. 10 sıklet oldu artık. Olimpiyat sıkletleri 6 sıklet. İnşallah 10 kişiyle gidip madalyalarla dönmek istiyoruz. Artık kilo düşmenin az olduğu bir dönem olacak. Kilolar birbirine çok yakın ve güreşler 2 gün sürecek. Kilo düşme olayları olmayacak. Sporcunun sağlığı düşünerek yapılan bir uygulama" diye konuştu.Hazırlıklarına Bulgar ve Rumen güreşçilerle devam ettiğini söyleyen Kayaalp, "Partner eksiğimiz var. Bulgar rakibim de Rumen rakibim de ülkelerinin birinci adamları. Üstünlük sağladığım rakipler. Onlarla antrenman yapmam benim için bir tehlike oluşturmuyor, benim faydama oluyor. Farklı bir ülkeden birisiyle antrenman yapmak maç yapmak gibi oluyor. Bulgar rakibimle 2 yıldır antrenman yapıyoruz. Rumen rakibimiz de ilk kez katıldı ama bundan sonraki kamplara davet ederiz onu" açıklamasını yaptı.Milli Takım kadrosunda madalya alabilecek isimler olduğunu söyleyen Rıza Kayaalp, "55 kiloda güreşecek olan kardeşimiz çok iyi. Alttan gelen kardeşlerimizin potansiyelleri çok yüksek. Yıldız ve genç takımlarda alınan madalyaları basamak olarak görmeleri gerekir. Genç kardeşlerimiz eğer şımarmayıp işine bakarsa, büyüklerde madalya adayıdır. Bizler bırakınca bizim altımızdan gelenler buralara gelecek. Güreşin yeni şampiyonlara ihtiyacı var. Güreş eğitim merkezleri var ve köylerde kasabalardaki çocuklara ulaşılabiliyor. Oralardan çıkacak çocuklar, güreşin devamlılığını sağlıyor. Bunları motive edebilmek, konuşabilmek önemli. İyi de bir eğitim alırlarsa bundan sonraki süreçte güreşin altyapısı en sağlam şekilde gelecek" ifadelerini kullandı.Başarı beklentisinin kendisinde olumlu yönden stres oluşturduğunu ifade eden başarılı güreşçi, "Daha çok çalışmamı sağlıyor ve hedefim her zaman sıcak kalıyor. Hiçbir zaman kendim için sevinmeyi düşünmedim. Bizi düşünen ve bizden şampiyonluk bekleyen insanları düşünerek hareket ediyorum. Gerçekten sonuna kadar mücadele ediyorum. ŞAmipyonluk için elimden gelen her şeyi yapıyorum. İnşallah kendimizi ve milletimizi utandırmayız. İnşallah Rusya'da 8. Avrupa Şampiyonluğumu kazanırım" diyerek sözlerini tamamladı.