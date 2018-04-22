Samsunspor kaçtı Denizlispor yakaladı

Spor Toto 1. Lig'de Samsunspor ile Denizlispor arasında oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle tamamlandı.

Spor Toto 1. Lig 32. hafta mücadelesinde Samsunspor ile Denizlispor karşı karşıya geldi.

Kıran kırana geçen karşılaşmada Samsunspor 2-0 öne geçmesine rağmen Denizlispor maçtan kopmadı ve skoru 2-2'ye getirdi, maç da bu sonuçla tamamlandı.

Samsunspor'un gollerini 2. dakikada Ahmet Cebe ve 15. dakikada Ercan Yazıcı kaydederken konuk ekip Denizlispor'un golleri 43. ve 75. dakikalarda Mehmet Akyüz'den geldi.

Bu kritik karşılaşmanın ardından Samsunspor ve Denizlispor puanlarını 35'e yükseltti.

Samsunspor ligin 33. haftasında deplasmanda Giresunspor'un konuğu olacak; Denizlispor ise sahasında Gaziantepspor'u ağırlayacak.