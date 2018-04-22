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    22 Nisan 2018, Pazar

    TFF 1. LİG

    Samsunspor - Denizlispor maçı sonrası gerginlik

    Futbolcular hakem odasını bastı
    TFF 1. LİG
    Güncelleme Tarihi: 22.04.2018 Giriş Tarihi: 22.04.2018

    Küme düşmeme mücadelesi veren ile maçının 2-2 berabere bitmesinin ardından gerginlik yaşandı. Maç sonunda taraftarlar birbirine girerken, Samsunsporlu futbolcular odasına girmeye çalışınca yaşandı.

    Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında kümede kalma mücadelesi veren 2 takım ve , Samsun'da karşı karşıya geldi. Samsunspor 2-0 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamayarak, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmanın son düdüğünün ardından iki takım taraftarı birbirine girdi. Denizlispor taraftarları "Samsunspor kümeye" diye bağırınca sinirler gerildi. Bariyerleri aşan Samsunspor taraftarları, Denizlisporlu taraftarlara ayrılan bölüme girmeye çalıştı. Araya giren çevik kuvvet ekipleri iki takım taraftarını yatıştırmaya çalıştı. Yaklaşık 20 dakika süren gerginlik daha sonrasında stadın dışına taşındı. Kırmızı-beyazlı taraftarlar, misafir takıma ayrılan yere girmek istedi. Daha sonrasında misafir takımın bulunduğu yere doğru taşlarla saldırmaya başladı. Bir Samsunspor taraftarı biber gazından etkilenerek hastaneye kaldırıldı.




    Saha dışında gerginlik sürerken, koridorlarda da gerginlik yaşandı. İki takım da maç sonu basın toplantısına katılmadı. Samsunsporlu futbolcular, maçın i Özgür Yankaya ve yardımcı hakemlerin bulunduğu odaya girmeye çalıştılar. Çevik kuvvet leri futbolcuların hakem odasına girmesini engelledi. Futbolcular, burada maçın hakemi Özgür Yankaya'ya tepki gösterdi. Daha sonra 4 takım kaptanı basın toplantısı düzenledi.




    Takım kaptanları Ahmet Burak Solakel, Ahmet Cebe, Göksu Türkdoğan ve Furkan Köse, maçın hakemi Özgür Yankaya'nın 2 net penaltıyı vermediğini iddia ettiler. Hakemden özür beklediklerini belirterek, kayyuma kaldıkları için sahipsiz sanılmamaları gerektiğinin altını çizdiler. Futbolcular, sadece Denizlispor maçı değil, bu zamana kadar hakem hatalarından 8 puanlarının gittiğini ifade etti.

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