Boluspor ilk 2 için iddialı

Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Boluspor, hafta sonu sahasında karşılaşacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Karaçayır Mahallesi'nde bulunan kulüp tesislerinde teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, taktik ve kondisyon ağırlıklı çalıştı. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Sait Karafırtınalar, Adanaspor'a karşı alınan 3-2'lik galibiyeti değerlendirerek, "Adana maçından sonra da söyledim, çok önemli bir galibiyet. 2-0'dan geri dönüp kazanmak, öyle sıcak bir ortamda kaliteli bir takıma karşı. Onların da kazanıp rahatlayacakları, en azından 1 puan alıp da rahatlayacakları bir maçtı. Biz maçın zorluğunu biliyorduk. Ama beklemediğimiz 2 tane gol yedik. İkinci yarı çok daha farklı, üstün oynayacağımızı düşündüğümüz bir maçtı. Nitekim de öyle oldu. 3-2'den sonra bile 2 tane net pozisyonumuz vardı. O maç da diğer maçlar gibi arkada kaldı. Oradan alacağımızı aldık" dedi.

İLK 2 İDDİAMIZ İÇİN KAZANILMASI GEREKEN BİR MAÇ

İlk iddiası için İstanbulspor maçını kazanmak zorunda olduklarını ifade eden Karafırtınalar, "Önümüzde İstanbulspor maçı var. İlk 6'yı garantilemek için kazanmamız gereken bir maç. İlk 2 iddiamızın ise devam edebilmesi için de kazanılması gereken bir maç. Biz haftalardır hep böyle maçlar oynuyoruz. Oyuncularım yüksek konsantrasyonla ellerinden gelen bütün mücadeleyi gösteriyorlar. İnşallah kalan bu 3 maçta da gösterecekler. İlk 2'den olursa ne ala ama olmazsa geri kalan maçlar için de inşallah oradan çıkacağız" diye konuştu.