Kayseriden Gençlere ağır darbe

Kayseri'den Gençler'e ağır darbe
Kayserispor sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 3-2'lik skorla mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig 29. hafta mücadelesinde Kson üç maçından da yenilgiyle ayrılan Kayserispor evinde düşme hattından uzaklaşmaya çabalayan Gençlerbirliği'ni ağırladı.
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan maçta Fırat Aydınus düdük çaldı.
Saat 13.30'da başlayan ve bein SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanan karşılaşmada Kayserispor'un gollerini 28. dakikada Fernando Boldrin, 44. dakikada William ve 77. dakikada Deniz Türüç kaydetti.
Gençlerbirliği'nin golleri ise 56. dakikada penaltıdan Stephane Sessegnon ve 86. dakaikada Petar Skuletic'ten geldi.
Karşılaşmanın 90+6. dakikasında Gençlerbirliği'nin skoru 3-3'e getiren golü ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.
Ev sahibi ekibin 3-2 galip tamamladığı maçın ardından, ligin 6. sırasında bulunan Kayserispor 44 puana ulaşırken, 15. sıradaki Gençlerbirliği 30 puanda kaldı.
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