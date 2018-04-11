;
    11 Nisan 2018, Çarşamba

    TFF 1. LİG

    Grandmedical Manisaspor, hurda eşyaları satıyor

    Grandmedical Manisaspor, hurda eşyaları satıyor
    TFF 1. LİG
    Giriş Tarihi: 11.04.2018

    SPOR Toto 1'inci Lig'de küme düşmesi kesinleşen, içinde bulunduğu mali tablo nedeniyle tarihi bir uçurumun kenarına gelen Grandmedical , 19 Mayıs Stadı'nda bulunan hurda eşyaları sattı.

    Yaşadığı krizleri aşamayıp borçları yüzünden FIFA kıskacında olan siyah-beyazlılarda eski yönetimlerin döneminden kalma hurdalık malzemeler satışa çıktı. Başkan Gökay Budak'ın, 19 Mayıs Stadı'nda bulunan eski eşya ve malzemeleri hurdacıya 5 bin 200 TL'e sattığı öğrenildi. Şubat ayında seçildikten sonra ödemelerde güçlük yaşayınca kısa sürede 6 ismin istifa ettiği yönetimin, SGK ve vergi borcu yapılandırılmasının bozulmaması için önümüzdeki günlerde 400 bin TL civarında ödeme yapması gerektiği belirtildi. Elindeki futbolcuları kaybeden , ligde altyapı ağırlıklı kadroyla mücadele ediyor.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    TFF 1. LİG HABERLERİ
    Altınorduda değişim Altınordu'da değişim
    Balıkesirspor maçında 3 puan son derece önemli "Balıkesirspor maçında 3 puan son derece önemli"
    Spor Toto 1. Lig kulüplerine altyapı desteği Spor Toto 1. Lig kulüplerine altyapı desteği
    BİZE ULAŞIN