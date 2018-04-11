;
    11 Nisan 2018, Çarşamba

    TFF 1. LİG

    Giresunspor Başkanı Bozbağ’dan taraftara çağrı

    Giresunspor Başkanı Bozbağ’dan taraftara çağrı
    TFF 1. LİG
    Giriş Tarihi: 11.04.2018

    Başkanı Mustafa Bozbağ, hafta sonu sahalarında oynayacakları Balıkesirspor Baltok maçında yeşil beyazlı taraftarları tribünde görmek istediklerini söyledi.

    Pazar günü evinde Balıkesirspor Baltok ile kozlarını paylaşacak olan 'da başkan Bozbağ, zorlu doksan dakika öncesinde taraftara çağrıda bulundu. Başkan Bozbağ, "Bu senenin bizim açımızdan önemli bir maçı. Görüyorsunuz, hem alt sıralardan uzaklaşmak isteyen ekipler, hem de üst sıralarda zirveye oynayan takımların seyircileri bir şekilde şehrine sahip çıkıyor. Bizim adımıza çok önemli bir maç. Herkesi stada bekliyorum" dedi.

    Öte yandan Spor Toto 1'inci Lig Kulüpler Birliği Başkanı da olan Mustafa Bozbağ, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile görüşme yaptığını belirtti. Bozbağ, kulüplerin alt yapılarının geliştirilmesi için Bakan Bak ile görüşmesinin çok olumlu geçtiğini ve kulüplere ciddi katkıların sağlanacağını
    da kaydetti.

    Bu arada Akın Çorap Giresunspor yönetimi, pazar günü oynanacak Balıkesirspor Baltok maçının bilet fiyatlarını da 5 TL olarak belirledi.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    TFF 1. LİG HABERLERİ
    Altınorduda değişim Altınordu'da değişim
    Balıkesirspor maçında 3 puan son derece önemli "Balıkesirspor maçında 3 puan son derece önemli"
    Spor Toto 1. Lig kulüplerine altyapı desteği Spor Toto 1. Lig kulüplerine altyapı desteği
    BİZE ULAŞIN