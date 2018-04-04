;
    04 Nisan 2018, Çarşamba

    TFF 1. LİG

    Denizlispor kaynak arıyor

    Denizlispor kaynak arıyor
    TFF 1. LİG
    Giriş Tarihi: 04.04.2018

    SPOR Toto 1'inci Lig'de evinde şampiyonluk mücadelesi veren Ankaragücü'nü 3-1 yenerek aylar sonra ateş hattından kurtulan 'da yönetimi para telaşı sardı.

    Kurmaylar, futbolcuların prim ve maç başlarının ödenmesi için acil 800 bin TL'ye ihtiyaç duyulduğunu bildirdi. Takımın performansından memnun olan ve oyuncuları mağdur etmek istemeyen yönetimin hafta sonuna kadar sorunu çözmek için yoğun bir mesai harcadığı bildirildi. Tesislerde toplanan yöneticiler kaynak arayışlarına başlarken, "Futbolcu arkadaşlarımızın sergilediği performans mutluluk verici. Onların gönlü hoş olsun. Hak ettikleri parayı ödeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

    Yönetime güvenlerinin tam olduğunu bildiren oyuncular ise pazartesi günü deplasmanda karşılaşacakları Balıkesirspor Baltok macı için de galibiyet sözü verdi.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    TFF 1. LİG HABERLERİ
    Altınordudan Chelseanin teklifine ret! Altınordu'dan Chelsea'nin teklifine ret!
    İşte Yılmaz Vuralın yeni takımı! İşte Yılmaz Vural'ın yeni takımı!
    Denizlispor 3 puanı 3 golle aldı Denizlispor 3 puanı 3 golle aldı
    BİZE ULAŞIN