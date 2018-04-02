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    02 Nisan 2018, Pazartesi

    TFF 1. LİG

    İşte Yılmaz Vural'ın yeni takımı!

    İşte Yılmaz Vuralın yeni takımı!
    TFF 1. LİG
    Güncelleme Tarihi: 02.04.2018 Giriş Tarihi: 02.04.2018

    Düşme potasına giriş yapan , iddialara göre gündemine Yılmaz Vural'ı aldı.

    Spor Toto 1. Lig'de istediği sonuçları alamayarak 16. sıraya gerileyen , maddi imkansızlıkların yanında sportif başarı da elde edemiyor. Son olarak dün Balıkesirspor'a evinde 3-1 yenilen Es-Es, son 4 maçından puan alamamış oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında istifasını vereceğini söyleyen Eskişehirspor Teknik Direktörü , son olarak Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal ile görüşme yapacağını dile getirdi. Eğer Yücel İldiz bu görüşme sırasında istifa ederse, Eskişehirspor'un Yılmaz Vural ile temasa geçeceği öne sürüldü.

    İHA Muhabirinin telefonla ulaştığı Yılmaz Vural ise, Eskişehirspor'un kendisi ile irtibata geçmediğini dile getirdi. Halen takımın bir teknik direktörünün bulunduğuna işaret eden tecrübeli çalıştırıcı, ortaya çıkan iddialardan yeni haberdar olduğunu ifade etti.

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