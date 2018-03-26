UEFAdan Altınorduya ziyaret

UEFA Gençlik ve Amatör Futbol Komitesi Başkanı John Delaney ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Altınordu Kulübünün tesislerinde incelemelerde bulundu.

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, Delaney ile Yardımcı'nın, Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi, Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri ve Kuşadası'ndaki Beytulah Baliç Yerleşkesi'ni incelediği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Delaney, Altınordu'nun "benzersiz bir değişim projesi" olduğunu belirterek, "Altınordu, tesisleri, organizasyon yapısı, planlamalar ve vizyonu ile Avrupa'daki birçok kulüpten önde, eksiksiz bir proje." ifadelerini kullandı.

Delaney, İzmir'e gelmeden önce bildikleriyle, burada gördükleri arasında çok büyük farklar olduğunu aktardı.

Bu tür projeleri anlayabilmek için yerinde incelemek gerektiğini ifade eden Delaney, şunları kaydetti:

"Burada gerçek bir vizyon ve futbol felsefesi var. 25 futbol sahası, 43 milli futbolcu, Freiburg'a, Roma'ya transfer olan oyuncular, 6 bin 500 futbol okulu öğrencisi, oyuncuların uluslararası seviyede üst düzey maçlar oynaması... Müthiş. Bu projeyi anlatmak ve UEFA ile neler yapılacağına bakmak artık benim görevim."

Servet Yardımcı ise Altınordu projesini yurt dışında tanıtmayı görev edindiğini belirterek, "Ülkemizin bu benzersiz ve Avrupa'daki kulüplerin çok ötesinde olan gerçeğinin tanıtımına yardımcı olmaktan mutluyum. Türkiye'de yeni Altınordular oluşturmak için kulüpleri desteklemeli ve yüreklendirmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan da bu ziyareti, projenin tanıtımı ve yurt dışı açılımı bakımından çok önemsediğini belirtti.

Delaney'in, UEFA'nın gençlik merkezi ve strateji kurulunun dört üyesinden biri olduğunu kaydeden Özkan, "Altınordu projesini böyle bir isme ilk ağızdan anlatmak ve kendisini ağırlamak Altınordu'nun kilometre taşlarından biri. Sayın Servet Yardımcı'nın girişimleri sayesinde artık UEFA'da bizi tanıyan bir dostumuz oldu." ifadelerini kullandı.