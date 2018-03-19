19 Mart 2018, Pazartesi
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Ankaragücü yeniden yükselişte
Güncelleme Tarihi: 19.03.2018 Giriş Tarihi: 19.03.2018
Spor Toto 1. Lig'de son 3 maçını kazanan MKE Ankaragücü, yeniden şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri haline geldi.
Sezonun ilk devresini 34 puanla lider tamamlayan MKE Ankaragücü, ikinci yarıya kötü başlasa da toparlanmasını bildi.
İkinci devrenin ilk 6 haftasında 1 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik alan başkent temsilcisi, beklentileri karşılayamadı.
İsmail Kartal'ın öğrencileri düşüşün ardından yeniden çıkışa geçerek, son 5 haftada 12 puan topladı.
Son üç maçını kazanan MKE Ankaragücü, 28. haftanın ardından 52 puana ulaştı. İkinci sırada yer alan sarı-lacivertli ekip, haftayı beraberlikle kapatan lider Çaykur Rizespor ile puan farkını bire indirdi.
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