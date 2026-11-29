Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında Erzurumspor FK'yı konuk ediyor. Shakhtar Donetsk galibiyetiyle moral bulan sarı-lacivertliler, ligde de üç puana ulaşmak istiyor. Son üç maçında mağlup olan Erzurumspor FK ise zorlu Kadıköy deplasmanında puan arayacak. İşte Fenerbahçe maçının saati, kanalı, eksikleri ve canlı takip bilgileri.

Fenerbahçe-Erzurum FK maçı canlı skor ekranı için tıklayınız...

Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sarı-lacivertliler, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Erzurumspor FK ile karşı karşıya gelecek. Hafta içinde Shakhtar Donetsk'i deplasmanda 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, Avrupa'daki başarısını ligde de sürdürmek istiyor. Ligde son olarak Kocaelispor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, 20 puanla haftaya 6. sırada girdi. Konuk Erzurumspor FK ise son üç maçından mağlubiyetle ayrıldı ve Kadıköy'de bu kötü seriyi bitirmeyi hedefliyor. Sarı-lacivertlilerin kritik maçının yayın bilgileri ve son gelişmeleri...

FENERBAHÇE - ERZURUMSPOR FK MAÇI NE ZAMAN?

Karşılaşma 29 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak.

FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele saat 19.00'da başlayacak.

FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Chobani Stadı'ndaki mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE'DE SHAKHTAR GALİBİYETİ MORAL OLDU

Sarı-lacivertliler, hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetle önemli bir sonuç elde etti. Fenerbahçe, bu karşılaşmanın ardından Süper Lig'e odaklandı. Kocaelispor deplasmanında yaşanan 2-2'lik puan kaybını telafi etmek isteyen takım, Erzurumspor FK karşısında galibiyet arayacak. 12 maçta 20 puan toplayan sarı-lacivertliler, zirve yarışında daha fazla puan kaybetmek istemiyor.

ERZURUMSPOR FK'NIN ZORLU KADIKÖY SINAVI

Erzurumspor FK, Fenerbahçe karşısında zorlu bir deplasman mücadelesine çıkacak. Geride kalan 12 haftada 14 puan toplayan Doğu Anadolu temsilcisi, son üç karşılaşmasını kaybetti. Teknik heyet ve futbolcular, Kadıköy'de alacakları puanlarla yeniden çıkışa geçmeyi amaçlıyor.

FENERBAHÇE'DE ARCHIE BROWN DÖNÜYOR

Fenerbahçe'de üç maçlık cezasını tamamlayan Archie Brown, teknik direktör Emre Belözoğlu'nun görev vermesi halinde Erzurumspor FK karşısında forma giyebilecek.

Sakatlıkları bulunan Marco Asensio ve Nathan Aké'nin ise kadroda yer almaması bekleniyor. Milan Škriniar ve Nelson Semedo sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki futbolcu kart görmeleri halinde Başakşehir maçında cezalı duruma düşecek.

ERZURUMSPOR FK'DA EKSİKLER

Konuk takımda Festy Ebosele ve Orhan Ovacıklı'nın sakatlıkları bulunuyor. İki oyuncunun da Fenerbahçe karşısında görev yapması beklenmiyor.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Opong, Brown, İsmail, Kanta, Greenwood, İrfan, Kerem, Vedat

Erzurumspor FK: Ertuğrul, Gerxhaliu, Mustafa, Yakup, Mujakic, Giorbelidze, Baiye, Owusu, Rodriguez, Kerk, Diabate

FENERBAHÇE - ERZURUMSPOR FK CANLI SKOR TAKİBİ