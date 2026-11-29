Süper Lig'de 13. hafta heyecanı Eyüpspor - Başakşehir mücadelesiyle devam ediyor. Nuri Şahin'in öğrencileri deplasmanda kazanarak üst üste dördüncü galibiyetini almak isterken Eyüpspor kötü gidişatı durdurmaya çalışacak. İki takımın karşılaşması öncesinde maç saati, yayın kanalı, eksikler ve muhtemel kadrolar merak ediliyor.

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Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta? Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında İstanbul Başakşehir, Eyüpspor'a konuk oluyor. İki takımın karşı karşıya geleceği mücadelede konuk ekibin galibiyet serisini sürdürüp sürdüremeyeceği merak ediliyor. Ligde son haftalarda çıkış yakalayan Başakşehir, Eyüpspor karşısında da kazanarak üst sıralardaki yerini korumak istiyor. Ev sahibi ekip ise ligde yaşadığı puan kayıplarının ardından taraftarının önünde üç puan arayacak.

EYÜPSPOR - İSTANBUL BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

Eyüpspor-İstanbul Başakşehir maçı 29 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak.

EYÜPSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

EYÜPSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

EYÜPSPOR'DA HEDEF SÜRPRİZ GALİBİYET

Eyüpspor, bu sezon Süper Lig'de istediği sonuçları almakta zorlanıyor. Geride kalan 12 karşılaşmada yalnızca bir kez kazanabilen eflatun-sarılılar, özellikle hücum hattındaki üretkenlik sorunu nedeniyle sıkıntı yaşıyor.

Rakip kalelere 3 gol gönderen ekip, savunmasında ise 31 gole engel olamadı. Başakşehir karşısında alınacak bir galibiyet, Eyüpspor için hem moral hem de ligdeki konumunu iyileştirme açısından büyük önem taşıyor.

NURİ ŞAHİN'İN ÖĞRENCİLERİ SERİ PEŞİNDE

Başakşehir, son dönemde aldığı sonuçlarla dikkat çekiyor. 12 haftada 20 puana ulaşan turuncu-lacivertliler, ligde 7. sırada bulunuyor. Son maçlarında aldığı galibiyetlerle özgüven kazanan ekip, Eyüpspor karşısında da üç puan hedefliyor. Nuri Şahin'in öğrencileri, deplasmanda hata yapmak istemiyor.

EYÜPSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇINDA HANGİ OYUNCULAR YOK?

Eyüpspor'da Talha Ülvan'ın sakatlığı devam ediyor. Anıl Yaşar ise kart sınırında bulunuyor. Başakşehir'de Emin Bayram, Abbosbek Fayzullayev, Hamza Güreler, Christopher Operi ve Yusuf Sarı'nın sakatlıkları nedeniyle forma giymeleri beklenmiyor. Olivier Kemen, Umut Güneş ve Ba da sarı kart görmeleri halinde gelecek haftaki Fenerbahçe maçında cezalı duruma düşebilir.

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