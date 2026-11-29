Çorum FK-Kocaelispor maçı öncesinde Filistin'e destek mesajı
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Arca Çorum FK ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Mücadele öncesi tribünlerden Filistin'e destek mesajı verildi.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Arca Çorum FK ile Kocaelispor karşı karşıya geldi.
Mücadele öncesi tribünlerden Filistin'e destek mesajı verildi.
🇵🇸 Çorum FK - Kocaelispor maçı öncesinde tribünlerden Filistin'e destek mesajı verildi. https://t.co/S7wkV5UX7A— A Spor (@aspor) November 29, 2026