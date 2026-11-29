Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Arca Çorum FK deplasmanına çıkıyor. Son dört lig maçında yenilmeyen Selçuk İnan'ın öğrencileri, zorlu deplasmanda galibiyet arıyor. İki maçtır kaybeden Çorum FK ise taraftarı önünde kötü seriyi bitirmek istiyor. İşte karşılaşmanın saati, yayın kanalı ve maç öncesi son gelişmeler...

Arca Çorum FK-Kocaelispor maçı canlı skor ekranı için tıklayınız...

Kocaelispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Arca Çorum FK ile Kocaelispor karşı karşıya gelecek. İki takımın da üç puan hedeflediği mücadelede gözler Çorum Şehir Stadyumu'na çevrildi. Ligde son dört karşılaşmasını kaybetmeyen Kocaelispor, bu başarılı performansını deplasmanda da sürdürmek istiyor. Ev sahibi Çorum FK ise Fenerbahçe ve İstanbul Başakşehir karşısında aldığı mağlubiyetlerin ardından taraftarına galibiyet armağan etmeyi amaçlıyor.

ARCA ÇORUM FK - KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

29 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak.

ÇORUM FK - KOCAELİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma saat 13.30'da başlayacak.

ÇORUM FK - KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından yayınlanacak.

ÇORUM FK KÖTÜ GİDİŞATA SON VERMEK İSTİYOR

Çorum FK, Süper Lig'de geride kalan 12 haftada 16 puan topladı. Son iki maçında Fenerbahçe'ye 5-0, İstanbul Başakşehir'e 4-2 mağlup olan kırmızı-siyahlılar, Kocaelispor karşısında kazanarak yeniden çıkış yakalamak istiyor. Ev sahibi ekipte sakatlığı bulunan Berat Özdemir'in forma giymesi beklenmiyor. Cengiz Ünder'in durumu ise maç saatinde netleşecek.

KOCAELİSPOR DÖRT MAÇTIR KAYBETMİYOR

Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor, son haftalardaki performansıyla dikkat çekiyor. 12 haftada 20 puan toplayan yeşil-siyahlı takım, son olarak Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı. Ligde dört maçtır yenilmeyen Kocaelispor, Çorum deplasmanında bu seriyi devam ettirmek istiyor. Konuk ekipte Petkovic, Haidara ve Show'un forma giymemesi bekleniyor.

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