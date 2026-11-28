Samsunspor-Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

Süper Lig'de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Samsunspor ile Gençlerbirliği kozlarını paylaşacak. İki takım da mücadeleden üç puanla ayrılmayı amaçlıyor. Peki, Samsunspor-Gençlerbirliği maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?