Samsunspor-Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, nereden izlenir?
Süper Lig'de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Samsunspor ile Gençlerbirliği kozlarını paylaşacak. İki takım da mücadeleden üç puanla ayrılmayı amaçlıyor. Peki, Samsunspor-Gençlerbirliği maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Samsunspor-Gençlerbirliği maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Samsunspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor. Ankara temsilcisi son haftada elde ettiği galibiyetin ardından Samsun'da da istediği sonucu almayı hedefliyor. Kırmızı-beyazlı ev sahibi ekip ise taraftarının desteğiyle üç puana ulaşmak istiyor. Peki, Samsunspor-Gençlerbirliği maçı saat kaçta, hangi kanalda ve nerede oynanacak?
SAMSUNSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN?
Mücadele 28 Kasım Cumartesi günü TSİ 16.00'da başlayacak. Karadeniz temsilcisi, rakibini Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda ağırlayacak.
SAMSUNSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NEREDEN İZLENİR?
Futbolseverler karşılaşmayı beIN Sports 1 ekranlarından canlı takip edebilecek. Süper Lig mücadelesi, yayıncı kuruluşun abonelerine sunulacak.
KARŞILAŞMADA OĞUZHAN AKSU DÜDÜK ÇALACAK
Türkiye Futbol Federasyonu, Samsunspor ile Gençlerbirliği arasındaki mücadelede Oğuzhan Aksu'yu görevlendirdi. Aksu, Süper Lig'in 13. haftasında Samsun'daki karşılaşmayı yönetecek.
İKİ TAKIMIN SON HAFTA PERFORMANSI
Gençlerbirliği, 12. haftada Gaziantep FK'yı tek golle mağlup etti. Samsunspor ise deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'a 2-1 kaybetti.
Samsunspor'un Süper Lig'deki bir sonraki rakibi, 14. hafta fikstüründe yer alan Beşiktaş olacak. Gençlerbirliği ise 2026-2027 sezonunun ikinci yarısında Samsunspor'u kendi sahasında ağırlayacak.