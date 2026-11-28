Süper Lig'de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Gaziantep FK, Amed Sportif Faaliyetler'i konuk edecek. İki takım da sahadan üç puanla ayrılmak istiyor. Peki, Gaziantep FK-Amed Sportif Faaliyetler maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

Gaziantep FK-Amed Sportif Faaliyetler maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK ile Amed Sportif Faaliyetler arasında oynanacak karşılaşma futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Diyarbakır temsilcisi, ligde son iki haftada yaşadığı puan kayıplarının ardından galibiyete ulaşmayı amaçlıyor. Gaziantep FK ise taraftarı önünde kazanarak moral bulmak istiyor. Peki, Gaziantep FK-Amed Sportif Faaliyetler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GAZİANTEP FK-AMED SPORTİF FAALİYETLER MAÇI SAAT KAÇTA?

13. hafta karşılaşması 28 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Mücadele Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak.

GAZİANTEP FK-AMED SPORTİF FAALİYETLER MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Karşılaşmanın canlı yayın adresi beIN Sports 1 olacak. Mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler, yayıncı kuruluşun abonelik hizmetinden yararlanabilecek.

İKİ TAKIM DA TELAFİ PEŞİNDE

Gaziantep FK, ligin 12. haftasında Gençlerbirliği deplasmanından 1-0'lık yenilgiyle döndü. Amed Sportif Faaliyetler ise kendi sahasında Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup oldu.

MAÇIN HAKEMİ FATİH TOKAİL

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan hakem programına göre müsabakayı Fatih Tokail yönetecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan olacak.

GAZİANTEP FK-AMED SPORTİF FAALİYETLER MAÇI CANLI TAKİP EKRANI