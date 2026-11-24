TFF, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Kocaelispor-Fenerbahçe ve Erzurumspor FK-Göztepe maçlarının VAR kayıtlarını sesli ve görüntülü olarak yayımladı. İşte hakemlerin VAR incelemeleri sırasında yaptığı konuşmalar...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanan karşılaşmalara ilişkin VAR kayıtlarını kamuoyuyla paylaştı. Bu kapsamda Kocaelispor-Fenerbahçe ve Erzurumspor FK-Göztepe maçlarında hakemlerin VAR monitöründe yaptığı incelemelerin sesli ve görüntülü kayıtları yayımlandı.

TFF, Süper Lig'de hakemlerin VAR monitörüne çağrıldığı ve "Sahada İnceleme" olarak adlandırılan pozisyonların kayıtlarını belirli aralıklarla kamuoyu ile paylaşılıyor.

12. haftaya ait yayımlanan kayıtlarda Kocaelispor-Fenerbahçe ve Erzurumspor FK-Göztepe karşılaşmalarında yaşanan pozisyonlara ilişkin hakemler ile VAR odası arasındaki konuşmalar yer aldı.

İşte Süper Lig'in 12. haftasına ait VAR kayıtları...