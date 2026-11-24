Süper Lig'den 9 kulüp PFDK'ye sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 9 kulübü çeşitli gerekçelerle PFDK'ye sevk etti. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 5 kulüp başkanı ve yöneticisi disipline gönderildi.